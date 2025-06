¿Vania Bludau volvería a ser amiga de Mario Irivarren? Esto respondió

Vania Bludau también habló sobre Austin Palao. Foto: Instagram

La exchica reality Vania Bludau habló sin filtros sobre lo sucedido en la boda de Alejandra Baigorria, donde fue mencionada junto a Mario Irivarren.

Vania Bludau dijo sentirse afectada por haber sido mencionada en una polémica tras la filtración de un audio de Mario Irivarren durante la boda de Alejandra Baigorria. Además, dejó en claro que no mantiene ninguna relación de amistad con su expareja, a quien en el pasado acusó de agresión.

“Fue un poco abrupto para mí porque estuve muy perfil bajo y trabajando en ‘El gran chef’. No me he metido con nadie y ha sido un poco injusto porque no tengo nada que ver en la conversación que se filtró en el video. Yo soy mencionada, más no comento absolutamente nada y me libro de cualquier cosa porque no tengo nada que ver”, declaró Vania en entrevista con Trome.

PUEDES VER: Ale Fuller rompió su silencio y desmintió a Flavia Laos y Pablo Heredia

Vania Bludau descartó volver a tener amistad con Mario Irivarren

Ante la polémica generada en la boda de Alejandra Baigorria, Vania Bludau aclaró que no ha tenido ningún tipo de conversación con su ex Mario Irivarren. “¿Ustedes se acuerdan por qué terminé? (Fue bastante polémica la ruptura...). ¿Tú conversarías con un ex con quien tuviste un problema así? Entonces, ahí está mi respuesta”, respondió la exintegrante de Combate en declaraciones para el mencionado medio.

En este sentido, Vania Bludau dejó en claro que no quiere saber nada de Mario Irivarren y que mucho menos desea retomar una amistad con él. Por ello, resaltó que no puede ser amiga de su expareja. Además, contó que está bien, tranquila, soltera y enfocada en su trabajo.



(Foto: Instagram)

PUEDES VER: Mario Hart habló sobre la crisis matrimonial que vivió con Korina Rivadeneira

Vania Bludau habló sobre Austin Palao

El reciente acercamiento entre Vania Bludau y Austin Palao ha acaparado la atención de los seguidores de la farándula peruana tras el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao. Ante ello, la modelo decidió pronunciarse tras recibir elogios de parte del exintegrante de ‘Esto es guerra’.

“A Austin lo puse en mi radar nuevamente el día del matrimonio porque yo no me acordaba mucho del hermanito de Said. Está superlindo, me parece un chico muy correcto, no sé si lo es, pero me parece y espero que sí. De hecho, que me lo voy a cruzar en cualquier momento, en Lima o Miami, porque veo que también viaja para allá”, sostuvo.