Zully se sometió a varias cirugías estéticas en Miami: estos fueron sus retoques

Zully compartió con sus fans su proceso de recuperación. Foto: captura TikTok

La creadora de contenido Zully sorprendió a sus fans al revelar que se realizó retoques estéticos.

La tiktoker Zully sorprendió a sus seguidores al contar que viajó a Estados Unidos para realizarse varios procedimientos estéticos. La influencer compartió parte del proceso en sus redes sociales y mostró cómo viene afrontando los primeros días de recuperación luego de pasar por el quirófano.

¿Qué retoques estéticos se hizo Zully?

La creadora de contenido inició esta etapa en Miami, donde se sometió a una intervención en el busto. Además, dejó ver algunos momentos antes y después de la operación, así como los cuidados que está siguiendo mientras continúa con su recuperación.

Zully también aclaró que no solo se realizó cambios en el busto, sino en varias partes del cuerpo, aunque decidió no tocarse el rostro. “Para toda la gente que me dice, Zully, qué te has hecho. Me hice todo, todo, menos la cara, obviamente, porque mi cara, aunque sea, está más o menos. Pero de aquí para abajo todo me he hecho”, manifestó durante una transmisión en TikTok.



(Foto: captura TikTok)

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Zully compartió con sus fans su proceso de recuperación

En las imágenes que compartió en redes sociales, Zully se dejó ver primero con una bata quirúrgica sobre una camilla, poco antes de ingresar a la intervención. Más adelante, mostró parte de su recuperación usando una faja postoperatoria y un brasier especial de soporte, dejando ver de cerca cómo viene atravesando esta etapa y los cuidados que debe seguir.