Enrique Espejo ‘Yuca’ murió a los 75 años: ¿qué pasó con el cómico?

Jorge Benavides despidió a ‘Yuca’ con un sentido mensaje. Foto: Instagram

A través de redes sociales, Jorge Benavides comunicó oficialmente la partida de su gran amigo Enrique Espejo 'Yuca'.

El humor peruano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Enrique Eduardo Espejo Peña, más conocido como ‘Yuca’, a los 75 años. La noticia fue confirmada por Jorge Benavides, amigo y compañero de televisión, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del recordado cómico.

¿De qué murió ‘Yuca’?

A través de Instagram, JB compartió un sentido mensaje para informar lo ocurrido. “Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, expresó el humorista.

‘Yuca’ fue uno de los rostros más reconocidos de la comicidad peruana y durante años formó parte de populares programas de televisión. Su salud se complicó después de sufrir un accidente doméstico en marzo de 2025. El comediante tuvo una fuerte caída que obligó a que fuera trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Luego de permanecer varios días internado en el hospital Sabogal, ‘Yuca’ pudo regresar a su casa. Sin embargo, su recuperación fue difícil y permaneció postrado en cama, de acuerdo con lo que contaron en aquel momento sus compañeros de televisión.



(Foto: Instagram)

Jorge Benavides despidió a ‘Yuca’ con un sentido mensaje

En su despedida, Jorge Benavides también recordó los momentos que compartieron frente a cámaras y algunos de los sketches más recordados. “La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes, sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos, compartiendo risas y carcajadas, como en el sketch de La Farmacia”, escribió.

JB también destacó la facilidad que tenía ‘Yuca’ para improvisar y responder durante las escenas. “Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado. Desde que nos dejó por su estado de salud, jamás fue igual La Jugada Polémica. Siempre lo llamaba para que él sea el ejemplo de la jugada”, añadió.

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