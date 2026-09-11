Said Palao revela cuánto gana en 'Esto es Guerra' tras ser llamado 'mantenido'

Said Palao revela que gana más de 30 soles soles en 'EEG'. (Foto: Said Palao / IG)

¿Mantenido? Said Palao respondió a los cuestionamientos sobre sus finanzas y mostró la cifra que recibe cada mes por su trabajo.

Said Palao decidió salir al frente luego de las críticas que recibió por ser calificado como ‘mantenido’ de Alejandra Baigorria. El integrante de ‘Esto Es Guerra’ compartió información sobre sus finanzas con Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’.

Said Palao reveló el sueldo que gana mensualmente

Según la documentación enviada al programa, Said Palao recibe una remuneración mensual de S/ 35.400 por su participación en el reality de competencia. El documento figura a nombre de Producciones PropTV SAC.

El ‘Samurai’ también entregó comprobantes de pago, transferencias, facturas y documentos relacionados con la Sunat para respaldar sus ingresos y actividades económicas.

Said aseguró que decidió mostrar esta información debido a las afirmaciones que considera “difamatorias, inexactas y alejadas de la realidad”. Además, pidió que los documentos sean difundidos con criterio y respetando los datos de terceros, agencias y marcas con las que trabaja.

(Foto: Amor y Fuego)

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Las críticas contra el integrante de ‘Esto Es Guerra’ volvieron a tomar fuerza durante el reciente viaje que realiza junto a Alejandra Baigorria por Japón. Durante esta travesía, Said sorprendió a la empresaria con una cartera de la exclusiva marca Dior por su cumpleaños.

El costoso regalo generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios incluso señalaron que Alejandra podría haberse comprado la cartera por cuenta propia. Ante los cuestionamientos, Said decidió mostrar parte de su situación económica y dejar en claro que cuenta con ingresos propios.