Tilsa Lozano reveló cuál fue su inesperada reacción al ver a 'Miguelón' con una mujer

Tilsa Lozano reveló que atropelló levemente a 'Miguelón'. (Foto: Tilsa Lozano/ IG)

La controversial modelo reveló la inesperada reacción que tuvo al ver a su expareja con una misteriosa mujer en su vehículo.

Tilsa Lozano sorprendió con una inesperada confesión sobre uno de los episodios más intensos que vivió durante su relación con Miguel Hidalgo, popularmente conocido como 'Miguelón'. La exmodelo contó que llegó a atropellarlo con su camioneta luego de encontrarlo junto a otra mujer.

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Tilsa Lozano reveló que atropelló al padre de sus hijos

La revelación ocurrió durante el podcast 'Tres al hilo', que conduce junto a Gabriel Calvo y Mateo Cedrón. Mientras hablaba sobre su pasado y aseguraba que actualmente ha dejado atrás sus comportamientos más impulsivos, Tilsa recordó aquel particular momento.

Según relató, el hecho ocurrió en Punta Hermosa cuando tenía siete meses de embarazo de su segundo hijo. En ese entonces, aseguró que atravesaba un buen momento con 'Miguelón', por lo que no esperaba encontrarse con una situación que despertara sus celos.

La conductora contó que su entonces pareja le había dicho que regresaría a Lima. Sin embargo, mientras ella salió a comprar un postre, vio pasar la camioneta de Miguel Hidalgo con otra mujer en el interior.

(Foto: Tres al hilo)

Su reacción fue inmediata. Tilsa relató que utilizó su camioneta para cerrarle el paso, luego se acercó al vehículo y comenzó a golpear una de las lunas. Incluso contó que llegó a subirse sobre el auto en medio de la discusión.

Pero el episodio terminó de una manera aún más inesperada. De acuerdo con su propio relato, cuando Miguel Hidalgo bajó del vehículo, ella avanzó con su camioneta y terminó atropellándolo. Tilsa aclaró que lo hizo a baja velocidad.