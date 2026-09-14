Hugo García publicó sorpresivo mensaje tras conocerse que Mafer Neyra se casó

Hugo García publicó singular comentario en redes. (Foto: Hugo García / Marfer Neira - IG)

¿Se despidió de ella? El exchico reality hizo inesperada publicación durante el matrimonio de su expareja.

Hugo García generó todo tipo de comentarios luego de compartir unos sentimentales mensajes en sus redes sociales justo el día en que su expareja Mafer Neyra contrajo matrimonio. Sus publicaciones no pasaron desapercibidas y rápidamente despertaron las especulaciones de sus seguidores.

Hugo García realiza picante mensaje durante boda de Mafer Neyra

"Por fin llegó el día 12/09" y "Sé feliz" fueron las frases que publicó el influencer peruano, sin explicar a quién estaban dirigidas. La coincidencia con la boda de Mafer Neyra hizo que muchos relacionaran sus palabras con la joven.

Sin embargo, la pareja de Isabella Ladera decidió compartir nuevas imágenes que terminaron dando un giro a las interpretaciones. El influencer mostró el esperado reencuentro con su mamá, quien viajó hasta Estados Unidos para conocer a su nieto.

(Foto: Hugo García / Instagram)

"Por fin con nosotros", escribió Hugo junto a una fotografía en la que aparece su madre sosteniendo un ramo de rosas. Posteriormente, compartió otro emotivo momento, el encuentro de su progenitora con su bebé.

"Cómo te extrañé mami. Te amo", escribió el influencer en la publicación que conmovió a sus seguidores y ayudó a despejar las dudas que habían surgido alrededor de sus anteriores mensajes.