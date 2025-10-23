Alejandro Aramburú es el primer peruano en debutar con HYBE en la boyband latina Santos Bravos

El reality Santos Bravos fue una competencia de alto nivel. Foto: Difusión

El joven cantante peruano trabajará con HYBE, la reconocida firma surcoreana que está ligada a BTS.

Alejandro Aramburú acaba de cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en integrante de Santos Bravos, la nueva boyband latina de HYBE, la famosa compañía surcoreana responsable del éxito mundial de BTS. El joven cantante peruano, de 21 años, logró este importante paso tras ganar la gran final del reality musical del mismo nombre, emitido el martes 21 de octubre. Con este logro, Alejandro se convierte en el primer artista peruano en debutar bajo el sello de HYBE, un hecho histórico para la música del país.

Durante la esperada final del programa, se reveló oficialmente la alineación de los cinco miembros que conformarán la agrupación. Tras seis intensos meses de ensayos, entrenamientos y presentaciones, Alejandro mostró su emoción al compartir su compromiso con su carrera y su país: “Cuando canto, me siento lo más auténtico posible. Estoy aquí para dar todo de mí y dejar el nombre de mi hermoso Perú en alto”, expresó en un emotivo video de presentación.

El reality Santos Bravos, producido por Hybe Latin America, fue una competencia de alto nivel que reunió a jóvenes talentos de toda la región. Solo diez finalistas lograron llegar a la gala final, donde demostraron su talento en exigentes pruebas vocales y coreográficas. De ese grupo, finalmente se eligió a los cinco integrantes que formarán parte de la esperada boyband.

Alejandro Aramburú, hijo del extenista Alejandro Aramburú Acuña, ahora comparte escenario con Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill, quienes completan la alineación oficial de Santos Bravos.

La presentación oficial de Santos Bravos

El gran final del evento estuvo lleno de emoción y expectativa. Una cuenta regresiva proyectada en una enorme pantalla marcó el inicio del momento más esperado de la noche: la revelación oficial de los integrantes de Santos Bravos. Entre luces bajas y una atmósfera cargada de adrenalina, los primeros acordes de su tema debut, ‘0%’, comenzaron a sonar mientras los seleccionados tomaban su lugar en el escenario, recibiendo una ovación del público presente.



(Fuente: Instagram)

Los nuevos miembros de la boyband fueron finalmente presentados: Alejandro Aramburú (21 años, Perú), Kauê Penna (19 años, Brasil), Kenneth Lavíll (16 años, México), Drew Venegas (25 años, Estados Unidos) y Gabi Bermúdez (20 años, Puerto Rico). Cada uno de ellos representa un país y un estilo distinto, formando un grupo diverso que promete conquistar a la audiencia latina e internacional.