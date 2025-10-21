Ed Sheeran y la sorprendente razón por la que no usa celular 

Ed Sheeran vuelve al Perú tras 9 años en 2026. Foto: Instagram

En redes sociales se ha hecho viral un video en donde Ed Sheeran explica por qué decidió dejar de usar celular.

En tiempos donde casi todo el mundo vive pegado al celular, Ed Sheeran tomó una decisión que sorprendió a sus fans y despertó curiosidad: vivir sin teléfono móvil. Durante una entrevista en el programa La Revuelta de RTVE, el cantante británico contó que renunció a su smartphone hace varios años, y lo hizo no por moda, sino por cuidar su salud mental y mantener viva su creatividad.

Ed Sheeran vive sin celular desde hace varios años

A diferencia de muchos artistas, Sheeran no depende de un asistente para estar comunicado. Él mismo explicó que utiliza correo electrónico y llamadas por FaceTime desde su iPad, una forma más tranquila y controlada de conectarse con su entorno. De esa manera, evita la presión de responder al instante y el hábito de revisar redes sociales sin parar. “Si realmente te necesitan, te pueden llamar por FaceTime”, afirmó.

El intérprete de ‘Perfect’ aseguró que vivir sin celular le cambió la vida, ya que se liberó del “scroll infinito” y del ruido constante del mundo digital. Más que un simple capricho, su decisión es una crítica al exceso de conexión que domina a millones de personas. “Me di cuenta de que, cuando salía a comer con mi mujer y ella iba al baño, sacaba el móvil al instante. Pero creo que aburrirse es bueno para el cerebro porque empiezas a pensar en cosas”, reflexionó.

Para Sheeran, esos momentos de desconexión han sido claves para su proceso artístico. El cantante confesó que muchas de sus canciones quizá no existirían si hubiera seguido usando un smartphone. Estar aburrido, según él, estimula la imaginación y da espacio a nuevas ideas.

“Estar aburrido es lo mejor para tu creatividad, porque tu cerebro empieza a pensar. Si siempre estás con algo, no puedes crear”, concluyó el artista, reafirmando una idea que se alinea con lo que plantea el filósofo Byung-Chul Han en ‘La sociedad del cansancio’.



(Fuente: RTVE)

Ed Sheeran vuelve al Perú tras 9 años

Ed Sheeran volverá a reencontrarse con su público peruano. El reconocido cantante británico anunció un concierto especial en Lima como parte de su nueva gira mundial ‘LOOP Tour’, que se realizará el 20 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional.

El intérprete de éxitos como ‘Perfect’ y ‘Shape of You’ confirmó su vuelta al Perú tras nueve años de ausencia, prometiendo un espectáculo lleno de emociones, nuevas canciones y sus grandes clásicos.