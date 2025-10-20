Taylor Swift: el secreto que reveló sobre el cuidado de su piel

Taylor Swift expuso los secretos mejor guardados de su camerino. (Fuente: redes sociales)

El tráiler del documental de Taylor Swift ha permitido conocer por primera vez los secretos detrás de su rutina de cuidado facial.

Cada movimiento en la rutina de belleza de Taylor Swift es observado con detalle. En ocasiones anteriores, la cantante confesó que su perfume favorito es Santal Blush de Tom Ford, y en un ‘home tour’ para Vogue Estados Unidos, sus seguidores descubrieron que su casa está llena de velas Jo Malone, mostrando su gusto por fragancias elegantes.

Taylor Swift: documental contó cómo tiene la piel y qué usa para tratarla

Recientemente, un solo frame del tráiler de su próximo documental reveló los productos que Taylor tiene en la repisa de su bañera. Allí se observan dos limpiadores, uno en crema y otro en gel, usados en la técnica de doble limpieza facial.

El primero es la Super Anti-Aging Cleansing Cream de Dr. Barbara Sturm, ideal para desmaquillar y eliminar protector solar, y el segundo, un gel exfoliante de Tata Harper, aunque no está claro si es el Regenerating BHA Exfoliating Cleanser o el Clarifying Cleanser. Ambos productos indican que Taylor tiene piel grasa y cuida su piel con fórmulas suaves y eficaces.

En cuanto a su cabello, que ha experimentado varios cambios en textura y volumen, en los últimos años la famosa artista decidió apostar por un estilo voluminoso.

(Fuente: redes sociales)

Para mantenerlo, usa el champú y acondicionador Volumizing de Christophe Robin, conocidos por su calidad y premios. Estos productos contienen aceite de rosa mosqueta, agua de rosa centifolia y extracto de baobab, ingredientes que hidratan, aportan volumen y evitan el encrespamiento, cuidando especialmente su cabello fino.

En conclusión, el análisis de los productos en su bañera muestra que Taylor Swift tiene piel grasa, por lo que dedica tiempo a una doble limpieza facial y cuida su cabello fino con productos que además le aportan un aroma delicado y floral, evidenciando un cuidado meticuloso y experto de su imagen.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!