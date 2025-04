'Anxiety' de Doechii : letra completa en español del viral de TikTok

Sin lugar a dudas Doechii ha capturado la atención global con su tema 'Anxiety'. Conoce los detalles del hit en redes sociales.

El electrizante tema 'Anxiety' de la rapera Doechii ha conquistado las listas de reproducción y las redes sociales, especialmente TikTok, con su ritmo contagioso y su letra cruda y honesta. La canción, que aborda las complejidades de la ansiedad moderna, ha resonado profundamente con una audiencia global, impulsando su popularidad y generando una gran demanda por su traducción al español.

Para aquellos que han quedado atrapados por el ritmo hipnótico y la energía arrolladora de 'Anxiety', pero desean comprender a fondo su mensaje, aquí presentamos la letra completa en español de este fenómeno musical que ha puesto la ansiedad en el centro del debate y la pista de baile.

¿Qué quiere decir la letra de 'Anxiety'?

La letra de 'Anxiety' se sumerge en las turbulentas aguas de la incertidumbre, la presión y el diálogo interno implacable que a menudo acompañan a este estado emocional. Doechii, con su estilo lírico directo y sin filtros, describe la sensación de estar atrapada en un ciclo de pensamientos intrusivos y la lucha por encontrar un respiro en medio del caos mental.

(Foto: redes sociales)

En sus versos, la artista explora la dualidad entre la fachada de confianza que a veces se proyecta y la vulnerabilidad que se esconde detrás. La canción se convierte en un espejo para aquellos que han experimentado la sensación de que su propia mente se ha convertido en un campo de batalla, donde las dudas y las preocupaciones libran una constante lucha por el control.

Letra en español de 'Anxiety' ('Ansiedad')

La ansiedad sigue acosándome

La siento en silencio, me quiere silenciar, sí

Mi ansiedad, no puedo librarme de ella

Alguien me observa

Y mi ansiedad, sí

Sola, sin energía

Pero me recupero muy rápido

Infeliz, sin rodeos

Nuevas marcas, sin logos

Dinero en mi mente, un instinto nato

Creo que necesito un contrabandista en Rusia

Podrías ser mi mayordomo, pulir mis joyas

Un saludo a Oyenda, así es como tiro la plata

Bueno, lo siguiente es que mi vida es un sueño erótico

Le digo escena de se..., el dinero es un buen calentamiento

Traté de huir, pero mi vida es como un rayo-X

Lo siento, un video se..., solo tienes una toma

Silencio en el set, por favor

Rodando ansiedad

En tres, dos, uno

La ansiedad sigue acosándome

La siento en silencio, me quiere silenciar, sí

Ansiedad, no puedo librarme de ella

Alguien me observa

Es mi ansiedad

Ansiedad, ansie—, ah

La siento atacando (guau)

Sigue atacando, sigue atacando

Ah, siento el silencio (guau-uh)

Me quedo en silencio, me siento cansada

Ah, alguien me toca (ah)

Ansiedad, ansie—, ah

Siento ansiedad

Mi ansiedad, mi ansie— (es mi ansiedad)

Ah, la siento atacando (no puedo dejar que me venza)

Sigue atacando, sigue atacando

Ah, siento el silencio (es mi ansiedad, tengo que librarme de ella)

Me quedo en silencio, me siento cansada

Ah, alguien me observa (es mi ansiedad, no puedo dejar que me venza)

Ansiedad, ansie—, ah, siento ansiedad (es mi ansiedad, tengo que alejarla de mí, sí)

Ansie—, mi ansie—

Ah, la siento atacando

Sigue atacando, sigue atacando

Ah, siento el silencio

Me quedo en silencio, me siento cansada

Ah, alguien me observa

Ansiedad, ansie—, ah, siento ansiedad

Orden judicial desde Florida

¿Qué hay en esas aguas tan cristalinas?

Sin límites, sin fronteras

¿Qué hay en ese nuevo orden?

Marco (Marco), Polo (Polo)

Negro, corre de la poli (poli)

Esa luz azul y roja (roja)

Y es como

Siento esta presión en el pecho

Como si un elefante estuviera sobre mí

Y simplemente dejo que me domine

La ansiedad sigue acosándome

La ansiedad sigue acosándome, sí, uh-guau

Ansiedad, ansie—

Ah, la siento atacando

Sigue atacando, sigue atacando

Ah, siento el silencio

Me quedo en silencio, me siento cansada (ah, sigue acosándome)

Ah, alguien me observa

Ansiedad, ansie—, ah, siento ansiedad (sigue acosándome, aco-acosándome, acosándome, ah)

Es mi ansiedad, no puedo librarme de ella (es mi ansiedad)

Es mi ansiedad, tengo que alejarla de mí (no puedo librarme de ella)

Es mi ansiedad, no puedo librarme de ella

Es mi ansiedad, tengo que alejarla de mí

Es mi ansiedad, no puedo librarme de ella

Es mi ansiedad, tengo que alejarla de mí

Es mi ansiedad, no puedo librarme de ella

Es mi ansiedad, tengo que alejarla de mí

Mí

Mí

