¿Quiénes son los cantantes más influyentes en 2025? La revista TIME lo reveló

Estos músicos están moldeando el rumbo de la industria y dejando una marca global. Conoce de quiénes se tratan.

La revista TIME ha revelado su icónica selección de las 100 personas más influyentes del 2025, y como siempre, hay nombres que sorprenden y otros cuya ausencia genera debate.

Desde el pop británico hasta la escena coreana y el rap estadounidense, varios músicos han sido reconocidos este año por su impacto global. ¿Qué tienen en común? Su capacidad de conectar con audiencias diversas y transformar la cultura a través de su arte.

¿Qué músicos aparecen entre los más influyentes del mundo?

La edición 2025 de TIME ha incluido a figuras destacadas del entretenimiento, entre ellos varios artistas musicales que han dejado huella este año. Ed Sheeran, por ejemplo, ha sido uno de los elegidos y protagoniza una de las portadas. Su amigo Chris Hemsworth lo describe con admiración:

“Ed Sheeran tiene una capacidad casi sobrenatural para conectar. Sus canciones, su voz, sus palabras, nos pertenecen a todos (…) Tiene un instinto para contar historias que te hace sentir como si hubiera escrito esa canción sólo para ti”.

Otros nombres que figuran en la lista son Nicole Scherzinger, recordada por su papel en 'Pussycat Dolls'; el irlandés Hozier, conocido por su éxito 'Take Me To Church'; y Yoshiki, ícono de la música japonesa. Cada uno, desde su estilo único, ha sabido mantener relevancia y generar influencia en una industria siempre cambiante.

¿Qué artistas han sorprendido con su inclusión?

Entre los artistas más inesperados en esta edición aparece Snoop Dogg, el legendario rapero que sigue demostrando vigencia tras más de 30 años de carrera. “El chico más guay del mundo lleva más de tres décadas aprovechando el momento. Con su característico encanto de superhéroe, Snoop se ha mantenido siempre de actualidad y auténtico sin esfuerzo, todo ello con un mono”, resalta el perfil de la revista.

La surcoreana Rosé también ha sido destacada por su proyección como solista y su presencia junto a Bruno Mars en el exitoso proyecto APT. Lily Collins escribió sobre ella: “Me he dado cuenta de que Rosé no sólo es auténtica y realista, sino que también es una mujer increíble. Es una intérprete y compositora muy dinámica”.

Aunque los seleccionados brillan por méritos propios, también se han encendido las redes por los grandes ausentes. Artistas como Charli XCX, Chappell Roan, Bad Bunny y Sabrina Carpenter han sido protagonistas del año, y su exclusión ha generado tanto ruido como los nombres presentes.

