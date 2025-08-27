¿Ariana Grande confirma su gira mundial para 2026?

Fans creen que podría ser un anuncio de gira u otro proyecto relacionado con su álbum 'Eternal Sunshine'. (Fuente: redes sociales)

Los fanáticos de Ariana Grande están muy ilusionados con pronto ver de nuevo a la famosa cantante en el escenario.

“Nos vemos el año que viene”. Con estas palabras, Ariana Grande ha desatado la euforia de sus seguidores al confirmar que en 2026 volverá a los escenarios con una nueva gira mundial. La artista estadounidense compartió un teaser que continúa la trama del cortometraje Brighter Days Ahead, nominado a los VMAs 2025, generando gran expectación entre sus fans.

Ariana Grande: el teaser que encendió las redes

En el video, se muestra un ordenador cargando información con el mensaje “Loading announcement” (“Cargando anuncio”). Al final, aparece la frase “Nos vemos el año que viene”, confirmando oficialmente que Ariana Grande iniciará una gira siete años después de su último tour, el 'Sweetener World Tour', que concluyó en 2019. Desde entonces, la cantante ha lanzado tres nuevos álbumes de estudio.

En los últimos años, la artista se ha enfocado en su faceta como actriz, preparándose para interpretar a Glinda en la película 'Wicked'. Sin embargo, sus seguidores han esperado pacientemente su regreso a los escenarios. Hasta el momento, la artista no ha revelado ni las fechas, ni las ciudades, ni el formato de los conciertos.

(Fuente: Instagram de Ariana Grande)

A finales de 2024, durante el lanzamiento de 'Eternal Sunshine', Ariana comentó en el podcast Shut Up que estaba planeando una mini gira entre el estreno de la primera y la segunda parte de 'Wicked'. Finalmente, ese plan no se concretó.

Ahora, con la promoción de 'Wicked' finalizada para 2026, todo apunta a que Ariana podría estar preparando un World Tour de gran escala, posiblemente con paradas en estadios de Europa y América. La expectativa es enorme: los 'Arianators' esperan ansiosos volver a escuchar en vivo los éxitos y nuevas canciones de la artista.

