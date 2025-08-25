Harry Styles fue visto junto a Zoë Kravitz: ¿nuevo romance? 

Harry Styles es captado junto a Zoë Kravitz en Roma. Foto: Instagram

En redes sociales, circula un video que ha desatado rumores de un romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz.

Los rumores sobre un romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz siguen creciendo y muestran que, al menos por ahora, el cantante británico está enfocado en todo menos en la música. Desde que terminó su gira mundial Love On Tour en 2023, no ha lanzado nuevas canciones. Sin embargo, su nombre no ha dejado de aparecer en los titulares por situaciones curiosas.

Harry Styles es captado junto a Zoë Kravitz

Ahora, Harry suma una nueva experiencia a su lista de aventuras antes de un posible regreso musical. Esta vez fue visto en Roma en compañía de Zoë Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, lo que ha encendido rumores de que ambos estarían dejando atrás la soltería.

El encuentro quedó registrado gracias a la usuaria de TikTok @beatrizalyrio, quien paseaba por Roma cuando se dio cuenta de que las celebridades compartían el mismo plan de fin de semana. Ella no dudó en grabar el momento, ya que Zoë caminaba tomada del brazo de Harry, gesto que levantó aún más sospechas.

En cuanto a su estilo, Zoë lucía un mini vestido blanco, ballerinas negras, una bolsa beige y una gorra oscura. Por su parte, Harry llevaba un conjunto de camisa y pantalón azul, acompañado de sneakers negros y gafas de sol, un look relajado pero llamativo que no pasó desapercibido.

Aunque intentaron pasar inadvertidos, ambos fueron reconocidos con facilidad. De hecho, la chica que los grabó contó que se animó a pedirle una foto a Styles, pero él se excusó con amabilidad: “Dijo que no estaba dispuesto, pero fue muy amable y me tomó de la mano”, recordó emocionada.



(Fuente: TikTok)

¿Harry Styles y Zoë Kravitz podrían iniciar un romance?

El detalle de que Zoë lo llevara del brazo y que él pareciera cómodo con la situación ha reforzado la idea de que podrían estar comenzando una relación. Sin embargo, algunos fans dudan, ya que Zoë es muy cercana a Taylor Swift, quien salió con Harry en 2013.

A pesar de esas especulaciones, todo indica que no habría problema. Taylor y Styles han demostrado que mantienen una relación cordial, mientras que la cantante disfruta de su romance con Travis Kelce. De hecho, algunos creen que la cercanía entre Harry y Zoë se dio porque él pasa largas temporadas en Roma, y ella está de gira en Europa promocionando su película ‘Caught Stealing’.