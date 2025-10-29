En Vivo

Ariana Grande sorprendió a sus seguidores con su nuevo look

Miércoles, 29 de octubre de 2025 17:38

Ariana Grande también se alista para una nueva etapa en su carrera artística. Foto: Instagram

La temporada rubia de Ariana Grande terminó. La cantante compartió una foto de su renovado look. 

Ariana Grande sorprendió a sus millones de seguidores este miércoles al compartir una nueva selfie en su cuenta de Instagram. La cantante estadounidense mostró un renovado look que de inmediato causó furor entre sus fanáticos, quienes no tardaron en llenar la publicación con mensajes de emoción y cariño.

La artista, que cuenta con más de 370 millones de seguidores en la plataforma, dejó atrás la imagen que usó durante las grabaciones de la película Wicked, donde lucía un tono rubio brillante. Con este cambio, Ariana decidió cerrar una etapa y regresar a un estilo más clásico y natural.

El nuevo look de Ariana Grande 

La intérprete de ‘Thank U, Next’ sorprendió al volver a su característico cabello castaño, color con el que el público la conoció en los primeros años de su carrera. Para muchos de sus fans, este cambio representa una especie de “regreso a sus raíces” tanto en imagen como en actitud.

En la foto compartida, Ariana Grande aparece frente al espejo luciendo su nuevo tono y unas suaves ondas en el cabello. Junto a la imagen, escribió una frase breve pero significativa: “Es bueno verme, ¿no?”, lo que generó aún más comentarios sobre su renovada energía y confianza.

La publicación superó rápidamente los dos millones de “Me gusta” y se volvió tendencia en redes sociales. Sus seguidores elogiaron el cambio con mensajes como “hermosa”, “la más bella” y “el pelo castaño está de vuelta”, celebrando el regreso del look clásico que tantos recuerdan de la estrella pop.

Los próximos planes de Ariana Grande

Ariana Grande se alista para una nueva etapa en su carrera artística junto a su compañera de reparto Cynthia Erivo. Ambas protagonizarán la segunda y última parte de Wicked: For Good, que llegará a los cines el próximo mes. La actriz y cantante se ha mostrado entusiasmada por este cierre de una historia que ha marcado una importante etapa en su vida profesional.

Además, Ariana prepara su regreso a los escenarios con su esperado Eternal Sunshine Tour, que comenzará en junio de 2026 en California. La gira incluirá presentaciones en distintas ciudades de Norteamérica y también en Londres, donde sus fanáticos ya esperan con ansias verla interpretar sus grandes éxitos en vivo.

