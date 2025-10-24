¿Hailey Bieber y Justin planean tener más hijos? Esto dijo la modelo

Hailey reconoció que la maternidad ha sido un gran reto. Foto: Instagram

Hailey Bieber por primera vez se sinceró y confesó sus planes familiares con Justin.

Justin y Hailey Bieber se han convertido en una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo. Desde muy joven, Justin ha estado bajo los reflectores, mientras que Hailey ha sido más reservada con su vida personal. Sin embargo, en una reciente entrevista para el pódcast ‘En tus sueños’, la modelo decidió abrir su corazón y hablar de temas muy personales, como la maternidad y su deseo de formar una familia junto al cantante canadiense.

Hailey Bieber y Justin desean tener más hijos

Durante la entrevista, Hailey Bieber contó que siempre ha soñado con ser madre y que ese deseo ha estado presente desde su infancia. “Sé que quiero más de uno. Siempre supe que quería ser madre. Desde que era pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos”, confesó la fundadora de Rhode Beauty, señalando que la decisión de tenerlos o no tenerlos es una de las más importantes en la vida.

Aunque tenía claro que quería tener un hijo, Hailey reconoció que la maternidad ha sido un gran reto. “Creo que había temores en torno a esto. No sabía qué esperar. Una vez que están aquí, simplemente lo resuelves día a día. Y es como si todos los días estuviera aprendiendo cómo ser madre y qué es lo mejor para mi hijo y qué es lo mejor para mí como madre”, expresó con total sinceridad.

La modelo también habló sin tapujos sobre el apoyo que recibe para poder equilibrar su vida familiar y profesional. “Tengo ayuda, tengo ayuda a tiempo completo y no me avergüenza mucho decir eso, y nunca evitaría hablar de eso porque no podría tener mi carrera y hacer las cosas que hago sin la ayuda, y estoy muy agradecida por eso”, comentó, asegurando que su pequeño siempre está acompañado por ella o por Justin.

Por último, Hailey compartió que desea que su hijo Jack, de 14 meses, crezca con una visión amplia del mundo. “Creo que somos muy viajeros como familia y lo éramos así antes de tenerlo. Entonces, creo que solo quiero que crezca viajando, que honestamente es como yo crecí y eso me encanta. Aprendí mucho”, concluyó con una sonrisa, mostrando su faceta más maternal y cercana.



(Foto: Instagram)

Hailey Bieber no considera como un insulto que le digan “transgénero”

Hailey Bieber volvió a pronunciarse con firmeza ante los comentarios malintencionados que circulan en redes sociales. En una entrevista reciente, la modelo expresó que no comprende por qué algunas personas consideran un insulto compararla con una mujer transgénero. Según explicó, lejos de sentirse ofendida, ve esas comparaciones como un halago.

Para Hailey, dichos comentarios solo refuerzan su respeto y admiración hacia la comunidad trans. “Las personas trans son algunas de las más hermosas del mundo”, afirmó.