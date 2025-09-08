Ariana Grande y el conmovedor gesto que tuvo con Lady Gaga en los VMAs 2025

MTV Video Music Awards 2025 viene reuniendo a grandes estrellas del pop, el hip hop y el rock. (Fuente: redes sociales)

Ariana Grande no dudó en demostrar toda su admiración por Lady Gaga y hasta lloró cuando la ‘Mother monster’ ganó en la categoría Artista del año.

Este domingo el mundo de la música en inglés se viene paralizando y no es para menos debido a que se viene celebrando por segundo año consecutivo los VMAs 2025 en el UBS Arena de Elmont, en Nueva York.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el encuentro que protagonizaron nada menos que Lady Gaga y Ariana Grande. Resulta que la intérprete de ‘Side to side’ se emocionó al ver a ‘Mother monster’.

Y es que ambas se enfundaron en un cariñoso abrazo. Luego, en una de las categorías que era la del Artista del año, Lady Gaga resultó como ganadora, por lo que todas las cámaras se enfocaron en la intérprete de ‘Bad romance’.

(Fuente: MTV)

Ariana Grande, al estar al costado de Lady Gaga, aprovechó no solo para aplaudirla, sino también para sorprender a todos los presentes al besarle la mano. Gaga, quien también se quedó atónita, solo tuvo palabras de agradecimiento para Ariana.

Cuando ‘Mother monster’ estuvo en el escenario dando su discurso, las cámaras enfocaron a Ariana Grande. Resulta que la artista de 32 años se mostró tan emocionada por su colega y amiga que dejó caer lágrimas de felicidad.

