MTV VMAs 2025: Ariana Grande, Sabrina Carpenter y los mejores looks de la alfombra roja

En los MTV VMAs nacen momentos icónicos de belleza y moda. Foto: Instagram

Estas son las celebridades que brillaron en la alfombra roja de los premios más importantes de Nueva York, los MTV VMAs 2025.

La temporada de premiaciones más esperada de la música y la moda volvió este domingo con los MTV Video Music Awards 2025, celebrados en la UBS Arena de Nueva York. Las estrellas más importantes del momento se dieron cita en un evento lleno de brillo y emoción, con una alfombra roja que dejó a todos sin palabras.

Para los fanáticos del estilo, la alfombra roja de los VMA’s es como una pasarela en vivo. Las celebridades desfilaron con atuendos vanguardistas, sofisticados y atrevidos, mostrando toda su creatividad. Este escenario es famoso por dar lugar a looks icónicos que, año tras año, marcan la historia de los premios.

Los looks más impactantes de los MTV VMAs 2025

Sabrina Carpenter sorprendió en la alfombra roja con un elegante vestido entallado de encaje rojo de Valentino, acompañado de una delicada estola de peluche en tono rosa pastel. La cantante, que acaba de estrenar álbum, se convirtió en una de las más comentadas de la noche.

Por su parte, Doja Cat llamó la atención con un mini vestido de rombos de Balmain, complementado con brillantes diamantes de Chopard y un accesorio muy original: un bolso en forma de lipstick diseñado por Judith Leiberny.



(Foto: MTV VMAs 2025)

Ariana Grande apostó por un estilo clásico y femenino al lucir una silueta de polka dots hecha a la medida por Fendi, la cual completó con joyas de Swarovski, resaltando su elegancia natural en el evento.



(Foto: MTV VMAs 2025)

Finalmente, las hermanas Paris y Nicky Hilton también se robaron miradas con estilos totalmente opuestos. Nicky eligió una silueta griega de Bronx & Banco, mientras que Paris optó por un diseño en cuero con llamas metalizadas de The Blonds NY, mostrando la personalidad de cada una en la alfombra roja.



(Foto: MTV VMAs 2025)