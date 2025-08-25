¡Jaze junto a Bad Bunny! Estuvo presente en la residencia del puertorriqueño

Artista peruano compartió su momento en la residencia de Bad Bunny. Foto: Instagram

El popular cantante peruano pudo vivir de cerca la experiencia de la histórica residencia de Bad Bunny.

Desde su inicio el pasado 11 de julio, la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, bajo el nombre ‘No Me Quiero Ir De Aquí’, ha sorprendido con una cartelera repleta de invitados de lujo que han acompañado al artista en sus primeras presentaciones.

Entre los asistentes que no han querido perderse el espectáculo figuran grandes celebridades internacionales. Nombres como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, Austin Butler, Jon Hamm, el futbolista Kylian Mbappé, Isabela Merced, Dafne Keen y el cineasta Darren Aronofsky (Black Swan) han compartido en redes su emoción por estar presentes en los shows del cantante boricua.

Artista peruano en la residencia de Bad Bunny

Un famoso artista peruano ha tenido el privilegio de estar presente en la inédita residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Se trata del joven rapero Jaze.

A través de sus redes sociales, Jaze publicó el inolvidable momento que pudo compartir de cerca con Bad Bunny. Asimismo, indicó que pudo estar presente gracias a la invitación de un conocido sello discográfico.



(Foto: Instagram)

La residencia de Bad Bunny: un evento histórico

La participación de figuras internacionales y locales, junto con la mezcla de géneros y colaboraciones en vivo, han hecho de esta residencia un acontecimiento cultural y musical único en Puerto Rico. No solo se celebra la trayectoria de Bad Bunny, sino también el orgullo y la identidad puertorriqueña que el artista representa en cada presentación.

Gracias a esta serie de conciertos, Bad Bunny ha logrado vender más de 400,000 boletos y se estima que dejará un impacto económico cercano a los 377 millones de dólares en la isla. Tras culminar con sus presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, el cantante llevará su Debía tirar más fotos World Tour a distintos países de Latinoamérica y Europa.