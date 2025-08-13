Joe Jonas dejó entrever por accidente el posible estreno de ‘Camp Rock 3’

Joe Jonas y Demi Lovato cantaron ‘This is me’ luego de 15 años. Foto: People

El vocalista de los Jonas Brothers encendió la esperanza de los seguidores de ‘Camp Rock’ con un comentario inesperado.

Joe Jonas, con su característico sentido del humor que a veces coquetea con lo inesperado, volvió a encender la ilusión de los fans de ‘Camp Rock’. En el programa ‘Hot Ones Versus’, donde participó junto a sus hermanos Nick y Kevin Jonas, tuvo que revelar la última nota guardada en su celular.

¿Qué dijo Joe Jonas sobre ‘Camp Rock 3’?

Entre carcajadas, nervios y mucha salsa picante, Joe miró la pantalla y soltó sin filtro: "Leer 'Camp Rock 3'". De inmediato llegó una risa colectiva y su comentario: "Lo siento, Disney". En vez de retractarse, señaló su teléfono y reafirmó: "Es cierto. Está justo aquí".

Lo curioso es que Disney nunca ha anunciado una tercera película, así que la frase de Joe fue suficiente para que en redes sociales surgieran toda clase de teorías y memes. Muchos fans ya sueñan con que esto signifique que los Jonas Brothers estarían involucrados en una nueva entrega.

El rumor de un regreso no es nuevo. En 2017, Nick Jonas declaró a People que le encantaría hacer una versión más adulta y creativa de ‘Camp Rock 3’, incluso con un tono R-rated, alejado del estilo clásico de Disney Channel. Por su parte, Alyson Stoner, quien interpretó a Caitlyn, fue más cauta en la misma revista: "No puedo confirmar ni negar... todavía no me han llamado".



(Fuente: Instagram)

PUEDES VER: Lady Gaga y Bruno Mars encabezan las nominaciones de los MTV VMAs 2025

Joe Jonas y Demi Lovato cantaron ‘This is me’ luego de 15 años

Hace solo unos días, la nostalgia por 'Camp Rock' volvió a encenderse cuando Demi Lovato apareció como invitada en un concierto de los Jonas Brothers para cantar junto a Joe el recordado This Is Me.

La escena transportó a miles de fans a las memorables imágenes de la película de 2008 y alimentó aún más los rumores de un posible regreso de la saga. Algunos creen que podría tratarse de una estrategia para ir preparando el terreno para una nueva entrega del campamento musical más famoso, aunque por ahora no hay confirmaciones.