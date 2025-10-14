Así luciría Peppa Pig si fuera parte de la película ‘Las Guerreras K-pop’

‘Las Guerreras K-pop’ es la nueva sensación viral entre los más jóvenes. Foto: Instagram

La querida cerdita del mundo infantil deja atrás su ternura habitual para brillar como una estrella K-pop que ha causado sensación en redes.

La querida Peppa Pig fue transformada de una forma sorprendente: gracias a la inteligencia artificial, se creó una versión de la famosa cerdita como si fuera parte del universo de ‘Las Guerreras K-pop’, una película que combina acción, música y un estilo futurista lleno de moda.

¿Cómo se vería Peppa Pig en la película ‘Las Guerreras K-pop’?

La querida Peppa Pig sorprendió a todos con una versión muy diferente a la que conocemos. En esta propuesta creada por inteligencia artificial, la famosa cerdita cambia los charcos de barro por los escenarios del K-pop, luciendo como toda una estrella pop coreana. Su look fue completamente transformado: “lleva un conjunto de cuero con tachuelas, botas altas y un micrófono de headset al mejor estilo BLACKPINK”, detalla la descripción.

La estética de esta nueva Peppa es vibrante y futurista, con luces de neón, escenarios digitales y una energía llena de actitud rebelde. Todo encaja a la perfección con la idea de un universo alternativo donde la ternura infantil se mezcla con el poder y la moda del pop coreano, logrando un resultado tan inesperado como divertido.

Detrás de esta creación hay una tendencia que crece cada vez más: los crossovers imposibles, donde personajes clásicos se reinventan con estilos modernos. Aunque no existen planes oficiales para llevar a Peppa al universo cinematográfico de 'Las Guerreras del K-pop', esta propuesta demuestra el enorme potencial de la inteligencia artificial para combinar mundos distintos y despertar la imaginación del público.



(Foto: Instagram)

¿Cómo se llaman ‘Las guerreras del K-Pop’?

Las protagonistas de 'Las guerreras del K-Pop' (KPop Demon Hunters) son Rumi, Mira y Zoey, quienes integran el grupo ficticio HUNTR/X. Cada una de ellas tiene doble representación: una actriz de voz y una cantante. Así, Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo interpretan a los personajes en los diálogos, mientras que diferentes artistas ponen su voz en las escenas musicales.

La líder del grupo, Rumi, es interpretada en las canciones por Ejae, reconocida compositora que ha trabajado para importantes bandas de K-pop como TWICE, Aespa, Le Sserafim y Red Velvet.

Audrey Nuna, intérprete de temas como Damn Right y Comic Sans, es la encargada de dar voz a Mira en los números musicales.

Rei Ami es quien canta para Zoey. La artista ganó notoriedad tras su colaboración con Sub Urban en Freak (2020).