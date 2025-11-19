Benny Blanco compartió fotos inéditas de su boda con Selena Gomez

Selena Gomez se sinceró sobre sus primeros meses de matrimonio. Foto: Instagram

Aunque han pasado casi dos meses desde su boda con Selena Gómez, Benny Blanco se puso en modo romántico y publicó fotos nunca antes vistas de su matrimonio.

Benny Blanco sorprendió a todo Instagram al publicar una nueva galería de fotos de su boda con Selena Gómez. El productor compartió imágenes llenas de detalles íntimos y emotivos, lo que hizo que muchos fans sintieran que estaban viendo la parte más personal de un verdadero cuento de hadas moderno. Como era de esperar, las reacciones llegaron de inmediato.

Las fotos inéditas de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Entre las fotos que más llamaron la atención está una donde los recién casados aparecen abrazados, transmitiendo pura emoción. Pero la sorpresa mayor llegó con otra postal en la que aparecen Selena y Taylor Swift, ambas sonrientes y compartiendo miradas cómplices.

Para nadie es novedad que Taylor Swift forme parte de un momento tan especial. Su amistad con Selena Gómez, que nació en 2008, es una de las más sólidas y queridas dentro del mundo del entretenimiento. A lo largo de los años, ambas han demostrado una lealtad inquebrantable que sus seguidores admiran profundamente.



(Foto: Instagram)

Swift ha acompañado a Selena en etapas personales complicadas, y Selena ha dicho en más de una ocasión que Taylor es como una “hermana del alma”. Por eso, verla en la boda no solo confirma su cercanía, sino que también deja claro que Taylor es una figura esencial en la vida y en los momentos más importantes de Gomez.



(Foto: Instagram)

Selena Gomez se sinceró sobre sus primeros meses de matrimonio

Durante una conversación con Zane Lowe para Apple Music, Selena Gomez contó que más allá de la parte romántica, el matrimonio también trae nuevos retos. Según explicó, aprender a compartir el día a día, comunicarse de forma honesta y formar una rutina en pareja es parte esencial de esta nueva etapa que está viviendo.

Sin entrar en detalles específicos, comentó que todo este proceso ha sido clave para su crecimiento personal, pues le ha permitido descubrir aspectos de sí misma que antes no había explorado. Cabe recordar que su boda con Benny Blanco se celebró el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, marcando el inicio de esta nueva fase en su vida.