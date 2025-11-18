Fan que agredió a Ariana Grande durante la premiere de ‘Wicked’ fue condenado a prisión

Fan que agredió a Ariana Grande pasará 9 días en prisión. Foto: TMZ

Un fan australiano fue detenido y sentenciado tras irrumpir en la alfombra roja de ‘Wicked’ para agredir a Ariana Grande.

Lo que debía ser un estreno tranquilo de ‘Wicked: For Good’ en Singapur terminó convirtiéndose en noticia mundial el jueves 13 de noviembre. Ariana Grande, protagonista de la cinta, fue sorprendida cuando un hombre burló la seguridad, saltó las vallas y la sujetó por los hombros mientras ella avanzaba por la alfombra verde, dejándola claramente desconcertada.

Fan australiano agregó a Ariana Grande

El sujeto fue identificado como Johnson Wen, un australiano de 26 años que, según los medios locales, fue detenido inmediatamente. Este lunes recibió una condena de nueve días de cárcel por “alterar el orden público”. Durante el juicio se reveló que Wen intentó ingresar al evento en dos oportunidades antes de ser arrestado.

En el primer intento, Cynthia Erivo —compañera de reparto de Ariana— logró intervenir y alejar al hombre antes de que el equipo de seguridad lo retirara del lugar. Sin embargo, minutos más tarde, Wen volvió a lanzarse contra la barrera, momento en el que el personal logró atraparlo y retenerlo definitivamente.

Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, provocando enojo entre el público de Singapur. Muchos exigieron su deportación inmediata, especialmente porque Ariana Grande ha compartido en varias ocasiones lo difícil que ha sido para ella superar las secuelas del atentado ocurrido en su concierto de Manchester en 2017. Por eso, varios usuarios acusaron al agresor de haberla “retraumatizado” con su conducta.



(Fuente: TikTok)

Fan que agredió a Ariana Grande pasará 9 días en prisión

Lejos de mostrar arrepentimiento, Wen compartió en sus redes varios videos en los que agradecía a Ariana Grande y aseguraba que estaba “libre”, actitud que reforzó la postura de la Fiscalía. Para las autoridades, él es un “intruso serial” que solo busca llamar la atención en Internet. Su historial lo respalda: ha irrumpido en conciertos de artistas como Katy Perry y The Weeknd, además de ingresar sin permiso a campos deportivos en Australia, donde ya enfrentó sanciones y prohibiciones.

Durante el juicio, Wen aceptó su culpa y pidió una sanción más leve, prometiendo que “no lo volvería a hacer”. Sin embargo, la legislación de Singapur permite castigos de hasta tres meses de prisión y multas de 2.000 dólares singapurenses por este tipo de conductas. Aunque la pena pudo ser mayor, el tribunal decidió finalmente imponerle nueve días de cárcel.