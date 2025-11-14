Sabrina Carpenter será la protagonista del live action de ‘Alicia en el país de las maravillas’

Sabrina Carpenter vuelve a la actuación para ‘Alicia en el país de las maravillas’. Foto: Hollywood Reporter

La cantante y actriz Sabrina Carpenter protagonizará y producirá el nuevo musical de ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Sabrina Carpenter se ha convertido en una de las estrellas pop más destacadas del momento y continúa sorprendiendo con nuevos retos en su carrera. Esta vez, la artista está lista para dar un gran salto hacia el cine, ya que encabezará una nueva versión del clásico ‘Alicia en el país de las maravillas’.

Según confirmó Universal Pictures, la cantante de ‘Espresso’ será la protagonista y también productora de una adaptación musical inspirada en la obra de Lewis Carroll. Es importante recordar que Carpenter inició su trayectoria en la actuación y alcanzó fama mundial gracias a su papel en la serie de Disney Channel ‘El mundo de Riley’, el spin-off de ‘Aprendiendo a vivir’.

Este proyecto marcará su debut como productora de un largometraje creado dentro de un estudio importante, reforzando su imagen como una artista versátil. A sus 26 años, Sabrina no solo liderará el reparto, sino que también estará involucrada en la parte creativa de la película.

De acuerdo con información de Variety, la dirección estará a cargo de Lorene Scafaria, conocida por su trabajo en Hustlers (2019) y por escribir y dirigir varios episodios de Succession. Además, la producción estará en manos de Marc Platt, responsable de Wicked, junto a Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton.



(Foto: El Diario)

Sabrina Carpenter cumplirá un sueño con ‘Alicia en el país de las maravillas’

Sabrina Carpenter ha demostrado durante años que siente un cariño especial por el personaje de Alicia. Tanto así, que cuando cumplió 16 años celebró una fiesta inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, un claro homenaje al mundo fantástico que siempre la acompañó desde pequeña.

Con el tiempo, ese gusto se convirtió en un objetivo real. En 2020, Carpenter presentó una propuesta para crear una versión musical titulada Alice para Netflix, en la que iba a participar como protagonista y productora. Aunque el proyecto no llegó a realizarse, quedó evidente que no era un simple capricho, sino un sueño personal que venía trabajando desde hace mucho.