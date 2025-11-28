Billie Eilish estrenará su gira en cines con una experiencia 3D dirigida por James Cameron

Billie Eilish ya había adelantado que estaba preparando algo “muy, muy especial”. Foto: Instagram Billie Eilish

Billie Eilish lleva su tour a la pantalla grande con un espectáculo 3D dirigido por James Cameron. Te contamos más detalles.

Billie Eilish terminó su gira ‘Hit Me Hard and Soft’ con una gran sorpresa para sus fans: un nuevo concierto filmado en 3D que se estrenará en cines el 20 de marzo de 2026, bajo Paramount Pictures. Esta película, titulada ‘Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)’, fue grabada durante sus recientes shows internacionales y cuenta con la codirección del famoso director James Cameron, con quien Billie trabajó para capturar cada detalle del espectáculo usando tecnología tridimensional.

La cantante compartió la noticia en Instagram justo el día que cerró su gira en San Francisco, junto a una foto con Cameron, y expresó lo especial que fue esta experiencia para ella. Además, explicó que esta película está pensada para disfrutarse en las salas de cine, y espera que sus seguidores puedan vivir el concierto tal y como fue creado. Hace unos meses, Billie ya había adelantado en un show en Mánchester que estaba preparando algo “muy, muy especial” en 3D junto a Cameron, sin dar muchos detalles, pero causando mucha emoción entre su público.



(Foto: Instagram Billie Eilish)

Billie Eilish ya había debutado en cines en 2023

Esta no es la primera ocasión en la que Billie Eilish presenta uno de sus espectáculos en cines, aunque sí marca su debut con el apoyo total de un gran estudio, algo que no ocurrió con la distribución limitada de 'Live at the O2' en 2023. Para Paramount también representa un regreso a este tipo de lanzamientos, pues no producía un proyecto similar desde Justin Bieber: Never Say Never en 2011.