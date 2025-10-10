Billie Eilish sufrió violento ataque de fan en concierto en Miami

Fan expresaron su indignación tras agresión a Billie Eilish. Foto: IndieHoy

La joven cantante Billie Eilish vivió un tenso momento cuando sufrió la inesperada agresión.

La cantante estadounidense Billie Eilish pasó un gran susto durante uno de sus conciertos en Miami, cuando se acercó al público para saludar a sus fanáticos. La artista, de solo 23 años, fue sorprendida por un incidente inesperado que obligó a su equipo de seguridad a actuar de inmediato.

El momento en que Billie Eilish fue agredida por un fan

El hecho ocurrió en el Kaseya Center, donde Billie daba inicio a su nueva gira titulada 'Hit Me Hard and Soft'. Mientras saludaba al público, un asistente la sujetó con fuerza del brazo, generando preocupación entre los presentes y su equipo, que no dudó en intervenir para protegerla.

La intérprete de ‘Bad Guy’ realizaba su acostumbrado recorrido cerca de las vallas para tener un momento más cercano con sus seguidores. Sin embargo, el ambiente de emoción se transformó en tensión cuando una persona del público la tomó sin consentimiento, impidiéndole continuar su camino.

En cuestión de segundos, los agentes de seguridad intervinieron para calmar la situación y despejar el área. En los videos que rápidamente circularon por redes sociales, se puede ver a Billie Eilish retomando su recorrido, aunque visiblemente incómoda por lo ocurrido.

Fan expresaron su indignación tras agresión a Billie Eilish

Como era de esperarse, varios asistentes grabaron el tenso momento que vivió Billie Eilish durante su presentación. Los videos rápidamente se difundieron en redes sociales, donde cientos de usuarios mostraron su molestia por lo ocurrido y destacaron la tranquilidad con la que la cantante manejó la situación frente a todos.

“Eso no es fandom, es agresión. ¿Cómo alguien puede hacer algo así durante un concierto?”, “Ella solo estaba devolviendo afecto y alguien le arruinó el momento. ¿Dónde están los límites?”, fueron algunos de los mensajes compartidos por los fanáticos en la plataforma X, antes conocida como Twitter.