¿Francia Raisa, quien donó un riñón a Selena Gomez, no fue invitada a la boda de su amiga? Esto se reveló

La amistad entre Francia Raisa y Selena Gomez ha estado rodeada de rumores durante varios años. Foto: People

La boda de Selena Gomez con Benny Blanco no pasó desapercibida, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Francia Raisa, su amiga y donante de riñón.

Francia Raisa, la actriz que en 2017 le donó un riñón a Selena Gomez y ayudó a salvarle la vida, volvió a pronunciarse sobre su relación con la cantante. La intérprete decidió hablar luego de que los fans notaran su ausencia en la boda de Gomez con el productor musical Benny Blanco, celebrada a fines de septiembre.

En una entrevista reciente con Univisión —difundida en Reddit el 7 de octubre—, Raisa se refirió por primera vez a los rumores que aseguran que ambas se habrían distanciado. La conversación se realizó el 25 de septiembre en una librería, donde la actriz respondió con calma a las preguntas sobre su vínculo con la estrella de ‘Only Murders in the Building’.

¿Qué dijo Francia Raisa sobre Selena Gómez?

Francia Raisa, de 37 años, fue consultada directamente sobre si seguía teniendo contacto con Selena Gomez. Lejos de evadir el tema, la protagonista de How I Met Your Father dejó un mensaje lleno de respeto y buenos deseos. “Sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella. Y mira… ella tiene una vida y ya es billonaria, y estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”, dijo en español, refiriéndose a la donación de riñón que le realizó hace siete años.

La boda de Selena Gomez con Benny Blanco se llevó a cabo el 27 de septiembre y reunió a grandes celebridades como Taylor Swift, Zoe Saldaña, Ed Sheeran, Paris Hilton y los actores Steve Martin y Martin Short. Las imágenes del evento rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Sin embargo, los seguidores no tardaron en notar la ausencia de Francia Raisa entre los invitados, lo que generó especulaciones sobre el estado actual de su amistad. A pesar de los comentarios, la actriz no mostró resentimiento y se limitó a enviarle bendiciones a la cantante.

Ese mismo día, Raisa compartió un video en sus redes sociales donde aparece bailando con un coreógrafo, confirmando que se encontraba en otro lugar durante la boda. Su actitud positiva y sus palabras reflejan que, aunque la relación entre ambas podría haber cambiado, aún mantiene un cariño y respeto hacia quien una vez llamó “su hermana del alma”.



(Foto: TMZ)

La compleja relación de amistad entre Selena Gomez y Raisa Francia

La amistad entre Francia Raisa y Selena Gomez ha estado rodeada de rumores durante varios años. En una entrevista con la revista SELF en 2018, Raisa confesó que tanto ella como la cantante atravesaron una etapa complicada después de la cirugía de trasplante. Ambas enfrentaron cuadros de depresión mientras intentaban adaptarse a los cambios que el procedimiento trajo a sus vidas.

Años después, en 2022, volvieron a surgir rumores de distanciamiento entre las artistas. Todo comenzó cuando Selena Gomez declaró a Rolling Stone: “Mi única amiga en la industria realmente es Taylor [Swift]”. La respuesta de Raisa no tardó en llegar: comentó “Interesante” en una publicación sobre la cita, lo que provocó una ola de titulares y especulaciones. Ante la polémica, Gomez respondió en redes: “Perdón por no mencionar a todas las personas que conozco”.

En 2023, ambas intentaron aclarar los malentendidos y poner fin a los rumores. Durante su docuserie Dear... de Apple TV+, Selena expresó su gratitud hacia Francia con emotivas palabras: “Nunca, nunca, nunca estaré más en deuda con una persona que con Francia. La idea de que alguien no dudara en ser donante fue increíblemente abrumadora”, dijo la artista.

Por su parte, Raisa también ofreció su versión en el pódcast Good Guys, donde aseguró que su decisión de donar el riñón “nació de la bondad genuina de mi corazón, y he sido muy bendecida desde entonces”. En declaraciones posteriores a USA Today, reconoció que, aunque han pasado “seis años” sin hablar con frecuencia, entre ellas “nunca hubo un conflicto serio”, dejando claro que el cariño y respeto siguen presentes.