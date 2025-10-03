Robbie Williams contó que padece síndrome de Tourette

El artista de 51 años habló del tema por primera vez en el podcast 'I’m ADHD! No You’re Not'. (Fuente: redes sociales)

Robbie Williams habló de su salud y confesó que tiene el síndrome de Tourette. El británico señaló cómo tratar de lidiar con esta condición.

El cantante británico Robbie Williams ha revelado públicamente que padece el síndrome de Tourette, durante una entrevista en el podcast ‘I’m ADHD! No You’re Not’.

Robbie Williams padece síndrome de Tourette

Según el famoso artista, su experiencia con el síndrome de Tourette se manifiesta principalmente a través de pensamientos. "Acabo de darme cuenta de que tengo síndrome de Tourette. Son pensamientos intrusivos que me vienen. El otro día, mientras caminaba por la calle, me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del síndrome de Tourette", declaró el intérprete de ‘Angels’.

Este diagnóstico se suma a otros problemas de salud mental que el cantante ha compartido previamente, incluyendo el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), depresión y ansiedad.

Además, Robbie Williams destacó que estas condiciones suelen agravarse especialmente durante sus conciertos. "Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones en vivo. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado", comentó.

El intérprete de éxitos como ‘Rock DJ’, ‘Feel’ y ‘Patience’ agregó lo siguiente: "Parezco lleno de bravura y hago grandes gestos, pero en el fondo siento todo lo contrario".

Robbie Williams: ¿qué es el síndrome de Tourette?

Como se recuerda, el síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de tics motores y vocales involuntarios. Estos tics suelen aparecer durante la infancia y pueden variar en intensidad a lo largo del tiempo.

