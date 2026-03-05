Taylor Swift y Travis Kelce ya tendrían fecha para su boda en 2026

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron público su romance en septiembre de 2023. Foto: Instagram

Nuevos rumores señalan una fecha muy especial para la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

La esperada boda entre Taylor Swift y Travis Kelce ya tendría una fecha tentativa que entusiasma a sus seguidores. Según varias fuentes, la pareja planea casarse el sábado 13 de junio de 2026 en el exclusivo resort Ocean House. La elección del lugar y del día ha despertado gran interés, sobre todo por las versiones sobre cómo la cantante logró reservar esa fecha tan solicitada.

De acuerdo con información citada por Page Six y el pódcast After Work Drinks, la boda se realizaría en ese hotel luego de que Swift llegara a un acuerdo económico con otra pareja que inicialmente tenía reservado el mismo día para su matrimonio. Este detalle ha generado muchas especulaciones sobre la negociación detrás del evento.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce será el 13 de junio

El 13 de junio no habría sido elegido al azar. Para Taylor Swift, el número 13 tiene un significado muy especial en su vida y su carrera. Además, el lugar elegido está ubicado muy cerca de su residencia en Watch Hill, lo que habría influido en la decisión de celebrar allí el importante momento junto a familiares y amigos.

Según el reportaje, cuando la pareja revisó la lista de invitados se dieron cuenta de que necesitaban un espacio más grande del que habían considerado al principio. Por eso, el complejo Ocean House, situado a pocos metros de la casa de la cantante, terminó siendo la opción ideal para organizar una celebración a la altura de la ocasión.

En un inicio, otra pareja tenía reservado ese sábado para su boda. Sin embargo, según el artículo, Swift habría hecho una oferta económica muy atractiva para quedarse con la fecha. El pódcast After Work Drinks incluso señaló que el lugar contactó a la novia original para preguntarle si estaba dispuesta a cambiar el día. Tras una nueva propuesta que incluía cubrir los gastos de la boda y la luna de miel, la novia finalmente aceptó el acuerdo.



¿Por qué el 13 de junio es una fecha importante para Taylor Swift?

La elección del 13 de junio no sería casual. Para Taylor Swift, el número 13 tiene un significado muy especial, ya que nació un 13 de diciembre y desde hace años sus seguidores saben que lo considera su número de la suerte. Por eso, muchos creen que esa fecha sería perfecta para un momento tan importante en su vida.

Según comentaron en el pódcast After Work Drinks, “el 13 de junio es el único sábado 13 del año y además está cerca de la casa de Taylor en Rhode Island. El 13 es el número de la suerte de Taylor”. Aunque la cantante y Travis Kelce han mantenido discreción sobre el tema, algunas señales en eventos públicos han alimentado los rumores sobre la posible fecha de su boda.

