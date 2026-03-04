Harry Styles reveló el fuerte mensaje que le dejó la muerte de Liam Payne

Harry Styles confesó que aún no logra superar la muerte de Liam Payne. (Foto: Harry Styles/ Instagram - One Direction)

El exintegrante de One Direction reveló que la muerte de Liam Payne cambió completamente su vida.

Harry Styles confesó que la muerte de Liam Payne cambió por completo su manera de ver la vida. En una reciente entrevista, el artista reconoció que aún le resulta difícil hablar sobre la pérdida del cantante.

Recordemos que Payne falleció en octubre de 2024, a los 31 años, tras caer del balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, bajo los efectos de las drogas y el alcohol. La noticia conmocionó al mundo de la música y especialmente a los exintegrantes de One Direction y fans.

Harry Styles reveló que la muerte de Liam Payne le dejó un gran mensaje

Durante la entrevista, Styles se mostró visiblemente afectado al recordar a su amigo. "Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero más difícil perder a un amigo que es tan como tú en muchos aspectos", expresó. Además, lo describió como una persona de corazón más bondadoso que solo quería ser grande en los escenarios.

(Foto: One Direction)

El intérprete señaló que la muerte de Payne fue un momento que lo marcó profundamente y que lo llevó a replantearse sus prioridades. Según explicó, comenzó a cuestionarse qué quería hacer con su vida y cómo deseaba vivirla.

"Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo", indicó, dejando ver una reflexión más madura y consciente.