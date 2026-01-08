Bruno Mars anunció su gira mundial ‘The Romantic Tour’: ¿vendrá al Perú?

Bruno Mars no solo regresa con nuevo álbum, sino también con una gira mundial. Te contamos más detalles.
Tras casi diez años sin presentarse en estadios como solista, Bruno Mars se prepara para regresar a lo grande con ‘The Romantic Tour’, una gira que promete convertirse en uno de los espectáculos más destacados del 2026 y marcar su esperado retorno a los grandes escenarios.
¿Qué países visitará Bruno Mars con su gira mundial ‘The Romantic Tour’?
El tour comenzará en abril con un show inaugural en Las Vegas y se extenderá hasta octubre, cuando finalice en Vancouver. A lo largo del recorrido, el cantante visitará cerca de 40 estadios en Norteamérica y Europa, incluyendo ciudades como Atlanta, Chicago, Miami, Detroit, París, Berlín, Madrid y Londres.
Más que una simple gira, ‘The Romantic Tour’ se perfila como una celebración especial y un reencuentro masivo entre Bruno Mars y sus fans, algo que no ocurría desde el exitoso 24K Magic World Tour en 2017.
- 10 de abril — Las Vegas — Allegiant Stadium
- 14 de abril — Glendale, Arizona — State Farm Stadium
- 18 de abril — Arlington, Texas — Globe Life Field
- 22 de abril — Houston, Texas — NRG Stadium
- 25 de abril — Atlanta — Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field
- 29 de abril — Charlotte, NC — Bank of America Stadium
- 2 de mayo — Landover, Maryland — Northwest Stadium
- 6 de mayo — Nashville — Nissan Stadium
- 9 de mayo — Detroit — Ford Field
- 13 de mayo — Minneapolis, Minnesota — U.S. Bank Stadium
- 16 de mayo — Chicago — Soldier Field
- 20 de mayo — Columbus, Ohio — Ohio Stadium
- 23 de mayo — Toronto — Rogers Stadium
- 24 de mayo — Toronto — Rogers Stadium
- 20 de junio — París — Stade de France
- 21 de junio — París — Stade de France
- 26 de junio — Berlín — Olympiastadion
- 4 de julio — Ámsterdam — Johan Cruijff Arena
- 5 de julio — Ámsterdam — Johan Cruijff Arena
- 10 de julio — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- 14 de julio — Milán — Stadio San Siro
- 18 de julio — Londres — Wembley Stadium Connected by EE
- 19 de julio — Londres — Wembley Stadium Connected by EE
- 21 de agosto — East Rutherford, Nueva Jersey — MetLife Stadium
- 22 de agosto — East Rutherford, Nueva Jersey — MetLife Stadium
- 29 de agosto — Pittsburgh — Acrisure Stadium
- 1 de septiembre — Filadelfia — Lincoln Financial Field
- 5 de septiembre — Foxborough, MA — Gillette Stadium
- 9 de septiembre — Indianápolis, Indiana — Lucas Oil Stadium
- 12 de septiembre — Tampa, Florida — Raymond James Stadium
- 16 de septiembre — Nueva Orleans — Caesars Superdome
- 19 de septiembre — Miami — Hard Rock Stadium
- 23 de septiembre — San Antonio, Texas — Alamodome
- 26 de septiembre — Air Force Academy, CO — Falcon Stadium
- 2 de octubre — Inglewood, California — SoFi Stadium
- 3 de octubre — Inglewood, California — SoFi Stadium
- 10 de octubre — Santa Clara, California — Levi’s Stadium
- 14 de octubre — Vancouver — BC Place.
¿Bruno Mars vendrá al Perú?
El cantante estadounidense Bruno Mars tiene una gran legión de fans en el Perú. Por ello, muchos están entusiasmados en saber si llegará a nuestro país. Sin embargo, hasta el momento el artista no ha revelado información sobre si también visitará algunos países de Latinoamérica.
