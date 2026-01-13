BTS anunció doble fecha en Perú: ¿cuándo serán los conciertos? 

BTS visitará el Perú por primera vez. Foto: Instagram

¡ARMY en Perú lo celebra! Por primera vez, BTS se presentará en nuestro país.

¡La espera terminó para ARMY Perú! BTS, la banda de k-pop más famosa del mundo, confirmó por primera vez conciertos en nuestro país, desatando la emoción de miles de fans que soñaban con verlos en vivo. El anuncio marca un momento histórico para la música k-pop en el Perú.

A través de sus redes sociales oficiales, BTS informó su regreso a los escenarios con una gira mundial, luego de varios años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes. La noticia fue recibida con alegría y gran expectativa por sus seguidores peruanos.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Lima?

Según lo confirmado, BTS llegará a Lima con dos presentaciones programadas para los días 9 y 10 de octubre. Ambos conciertos se realizarán en el Estadio Nacional, uno de los recintos más importantes del país y escenario de grandes eventos internacionales.



(Fuente: Instagram)

Con este anuncio, Perú se suma a la lista de países incluidos en la nueva gira de BTS, consolidándose como una plaza clave para los grandes espectáculos musicales. ARMY ya cuenta los días para vivir uno de los eventos más esperados del año.

El gran impacto que generará BTS en Perú

La visita de BTS a Lima marca un hito histórico para el entretenimiento en el Perú. Productores y autoridades estiman un fuerte movimiento económico en rubros como turismo, hospedaje y comercio, debido a la gran convocatoria que suele generar la banda en cada país que visita. Se prevé la llegada de miles de fans desde distintas regiones del país y también del extranjero para asistir a los conciertos.

Además, el “BTS World Tour” llega acompañado de una noticia muy esperada por ARMY: el lanzamiento de un nuevo álbum grupal. Según informó la banda, el disco verá la luz en marzo de 2026, incluirá 14 canciones y será el primer material grabado por los siete integrantes juntos desde el año 2022.