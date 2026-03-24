Hannah Montana 20 años: ¿por qué Emily Osment y Mitchel Musso no participaron en el especial con Miley Cyrus?

Emily Osment y Mitchel Musso no participaron en el especial de Hannah Montana. (Foto: Hannah Montana)

Emily Osment y Mitchel Musso revelaron por qué no participaron en el especial de Hannah Montana 20 años junto a Miley Cyrus.

A 20 años del estreno de Hannah Montana, Miley Cyrus protagoniza un emotivo especial que rinde homenaje a la producción que marcó a toda una generación. El programa recorre los momentos más importantes de la serie y reflexiona sobre su impacto en la juventud.

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El especial cuenta con la participación de Tish Cyrus, quien comparte con su hija recuerdos sobre la fama temprana y los retos que enfrentaron en esos años. También aparece Billy Ray Cyrus, padre de Miley tanto en la vida real como en la ficción, aportando anécdotas del rodaje.

Además, el homenaje incluye a figuras invitadas como Selena Gomez, quien interpretó a la recordada rival de Hannah, y la artista Chappell Roan, quien analiza el impacto cultural del personaje en la industria musical.

Sin embargo, los fans no tardaron en notar la ausencia de dos figuras clave del elenco original: Emily Osment y Mitchel Musso, quienes dieron vida a los inseparables amigos de Miley en la serie. Su falta en el especial generó diversas reacciones en redes sociales.

Hannah Montana 20 años: ¿por qué Emily Osment y Mitchel Musso no participaron?

Desde el set de Georgie and Mandy’s First Marriage, Emily Osment explicó que no pudo participar debido a compromisos laborales. Aun así, expresó su gratitud hacia el proyecto y los fans, destacando que Hannah Montana cambió su vida y marcó su carrera.

Por su parte, Mitchel Musso también compartió un mensaje nostálgico recordando su paso por la serie y el vínculo con el público. Aunque no detalló su ausencia, agradeció al elenco y a los seguidores por el apoyo durante estos años, reafirmando el cariño que aún mantiene por una etapa que definió su trayectoria.

(FOTO: Hannah Montana)