BTS logró increíble récord tras lanzar su disco ‘ARIRANG’

ARIRANG de BTS debuta con una calificación de 87 puntos. Foto: BTS Instagram

La banda surcoreana BTS ha regresado a la música a lo grande.

El regreso de BTS en 2026 ha causado furor entre sus fans en todo el mundo, luego de varios años de pausa por el servicio militar de sus integrantes en Corea del Sur. Su nuevo álbum, ‘ARIRANG’, ya marcó un impresionante récord al superar los cuatro millones de copias vendidas en sus primeras horas.

Los seguidores del grupo de K-pop no tardaron en mostrar su apoyo, recibiendo con entusiasmo este esperado lanzamiento. BTS, considerado uno de los grupos más influyentes a nivel global, continúa sumando logros y manteniéndose como una de las bandas más escuchadas de la última década.

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¿Cuál es el nuevo récord de BTS?

De acuerdo con BigHit Music, el disco logró vender 3,98 millones de copias en solo 24 horas, superando ampliamente a su anterior producción, ‘Map of the Soul: 7’, que alcanzó 3,37 millones en su primera semana en 2020. Este nuevo récord confirma el impacto del grupo en la industria musical.

Además, el éxito también se reflejó en las plataformas digitales, donde ‘ARIRANG’ se posicionó como uno de los álbumes más escuchados en iTunes en 88 países. Por su parte, la canción ‘Swim’ logró el primer lugar en 90 países, incluyendo potencias musicales como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia.



(Foto: BTS)

ARIRANG de BTS debuta con una calificación de 87 puntos

A pocos días de su estreno, ARIRANG de BTS ha logrado una puntuación de 87 en Metacritic basada en nueve críticas especializadas. Medios como Rolling Stone y AllMusic le dieron 90 puntos, mientras que The New York Times, The Telegraph (UK), Clash Music y Consequence lo calificaron con un promedio de 80. Sin embargo, Pitchfork le otorgó 53 puntos, argumentando cierta “monotonía” en algunas de sus canciones.