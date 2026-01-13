BTS en Perú: países y fechas de la gira mundial de la banda surcoreana 

BTS no solo realizará dos conciertos en Perú, sino que la banda surcoreana llegará también a otros países de Latinoamérica y el mundo.
Tras casi cuatro años fuera de los escenarios, BTS confirmó su esperado regreso a la música con una gira mundial que marcará una nueva etapa para la banda. Mediante su web oficial y redes sociales, la agrupación surcoreana reveló la lista de países que formarán parte del tour con la participación de sus siete integrantes, y esta vez Perú figura entre los destinos confirmados.
Según la información publicada en su sitio oficial, BTS llegará a Perú en 2026 y no será solo para una presentación. La boy band anunció dos conciertos programados para octubre de ese año, específicamente los días 9 y 10, lo que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores peruanos.
¿Qué países visitará BTS con su gira mundial?
Además, Perú no será el único país de la región incluido en la gira. BTS también se presentará en otras naciones de Latinoamérica como Colombia, Chile, Argentina y Brasil, consolidando su fuerte vínculo con el público latino y elevando las expectativas por su regreso a los escenarios. Estos son todos los países que visitará:
- 09, 11 y 12 de abril de 2025 – Goyang
- 17 y 18 de abril de 2026 – Tokyo
- 25 y 26 de abril de 2026 – Tampa
- 02 y 03 de mayo de 2026 – El Paso
- 07 al 10 de mayo de 2026 – Mexico City
- 16 y 17 de junio de 2026 – Stanford
- 23, 24 y 27 de mayo de 2026 – Las Vegas
- 12 y 13 de junio de 2026 – Busan
- 26 y 27 de junio de 2026 – Madrid
- 01 y 02 de julio de 2026 – Brussels
- 06 y 07 de julio de 2026 – London
- 11 y 12 de julio de 2026 – Munich
- 17 y 18 de julio de 2026 – Paris
- 01 y 02 de agosto de 2026 – East Rutherford
- 05 al 08 de agosto de 2026 – Foxborough
- 10 y 11 de agosto de 2026 – Baltimore
- 15 y 16 de agosto de 2026 – Arlington
- 22 y 23 de agosto de 2026 – Toronto
- 27 y 28 de agosto de 2026 – Chicago
- 01, 02, 05, 06 de enero de 2026 – Los Angeles
- 02 y 03 de octubre de 2026 – Bogotá
- 09 y 10 de octubre de 2026 – Lima
- 16 y 17 de octubre de 2026 – Santiago de Chile
- 23 y 24 de octubre de 2026 – Buenos Aires
- 28, 30 y 31 de octubre de 2026 – Sao Paulo
- 19, 21 y 22 de noviembre de 2026 – Kaohsiung
- 03, 05 y 06 de diciembre de 2026 – Bangkok
- 12 y 13 de diciembre de 2026 – Kuala Lumpur
- 17, 19, 20 y 22 de diciembre de 2026 – Singapore
- 26 y 27 de diciembre de 2026 – Jakarta
- 12 y 13 de febrero de 2027 – Melbourne
- 20 y 21 de febrero de 2027 – Sydney
- 04, 06 y 07 de marzo de 2027 – Hong Kong
- 13 y 14 de marzo de 2027 – Manila
- Más ciudades por anunciar – Japón, Medio Oriente y más.
¿Cuándo se estrena el nuevo disco de BTS?
El nuevo álbum de la banda surcoreana se estrenará el 20 de marzo y marcará el regreso oficial del grupo como conjunto. Este será su primer disco grupal desde ‘Proof’ (2022) y también su primera actividad tras culminar el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes, según informó su agencia.
BigHit Music dio a conocer la fecha de lanzamiento a través de un comunicado, aunque no brindó mayores detalles sobre el contenido del disco. Aun así, el anuncio ha generado gran expectativa, ya que representa el retorno de BTS a los escenarios luego de su último concierto realizado en Busan en 2022.
