BTS en Perú: países y fechas de la gira mundial de la banda surcoreana 

BTS llegará a varios países de Latinoamérica y el mundo. Foto: composición Instagram

BTS no solo realizará dos conciertos en Perú, sino que la banda surcoreana llegará también a otros países de Latinoamérica y el mundo.

Tras casi cuatro años fuera de los escenarios, BTS confirmó su esperado regreso a la música con una gira mundial que marcará una nueva etapa para la banda. Mediante su web oficial y redes sociales, la agrupación surcoreana reveló la lista de países que formarán parte del tour con la participación de sus siete integrantes, y esta vez Perú figura entre los destinos confirmados.

Según la información publicada en su sitio oficial, BTS llegará a Perú en 2026 y no será solo para una presentación. La boy band anunció dos conciertos programados para octubre de ese año, específicamente los días 9 y 10, lo que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores peruanos.

¿Qué países visitará BTS con su gira mundial?

Además, Perú no será el único país de la región incluido en la gira. BTS también se presentará en otras naciones de Latinoamérica como Colombia, Chile, Argentina y Brasil, consolidando su fuerte vínculo con el público latino y elevando las expectativas por su regreso a los escenarios. Estos son todos los países que visitará:

09, 11 y 12 de abril de 2025 – Goyang

17 y 18 de abril de 2026 – Tokyo

25 y 26 de abril de 2026 – Tampa

02 y 03 de mayo de 2026 – El Paso

07 al 10 de mayo de 2026 – Mexico City

16 y 17 de junio de 2026 – Stanford

23, 24 y 27 de mayo de 2026 – Las Vegas

12 y 13 de junio de 2026 – Busan

26 y 27 de junio de 2026 – Madrid

01 y 02 de julio de 2026 – Brussels

06 y 07 de julio de 2026 – London

11 y 12 de julio de 2026 – Munich

17 y 18 de julio de 2026 – Paris

01 y 02 de agosto de 2026 – East Rutherford

05 al 08 de agosto de 2026 – Foxborough

10 y 11 de agosto de 2026 – Baltimore

15 y 16 de agosto de 2026 – Arlington

22 y 23 de agosto de 2026 – Toronto

27 y 28 de agosto de 2026 – Chicago

01, 02, 05, 06 de enero de 2026 – Los Angeles

02 y 03 de octubre de 2026 – Bogotá

09 y 10 de octubre de 2026 – Lima

16 y 17 de octubre de 2026 – Santiago de Chile

23 y 24 de octubre de 2026 – Buenos Aires

28, 30 y 31 de octubre de 2026 – Sao Paulo

19, 21 y 22 de noviembre de 2026 – Kaohsiung

03, 05 y 06 de diciembre de 2026 – Bangkok

12 y 13 de diciembre de 2026 – Kuala Lumpur

17, 19, 20 y 22 de diciembre de 2026 – Singapore

26 y 27 de diciembre de 2026 – Jakarta

12 y 13 de febrero de 2027 – Melbourne

20 y 21 de febrero de 2027 – Sydney

04, 06 y 07 de marzo de 2027 – Hong Kong

13 y 14 de marzo de 2027 – Manila

Más ciudades por anunciar – Japón, Medio Oriente y más.

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de BTS?

El nuevo álbum de la banda surcoreana se estrenará el 20 de marzo y marcará el regreso oficial del grupo como conjunto. Este será su primer disco grupal desde ‘Proof’ (2022) y también su primera actividad tras culminar el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes, según informó su agencia.



(Foto: Instagram)

BigHit Music dio a conocer la fecha de lanzamiento a través de un comunicado, aunque no brindó mayores detalles sobre el contenido del disco. Aun así, el anuncio ha generado gran expectativa, ya que representa el retorno de BTS a los escenarios luego de su último concierto realizado en Busan en 2022.