BTS en Perú: ARMYS realizan importante comunicado previo a los dos conciertos

ARMYS de Perú toman importante medida previo a los conciertos de BTS en Perú. (Foto: Billboard)

El fanpage de BTS en Perú tomaron una importante medida previo a los dos conciertos de la banda surcoreana.

El anuncio de dos concierto de BTS en Perú generó diversas reacciones entre las ARMYS, quienes no quieren quedarse sin ver a sus idolos. Ante esta situación el fanpage oficial de la banda surcoreana realizó un importante anuncio en su cuenta de Instagram.

Fanpage oficial de BTS eliminó su grupo de WhatsApp oficial

De acuerdo al comunicado emitido en Instagram, BTS_Perú decidió eliminar oficialmente el único grupo de WhatsApp oficial. Esta medida se tomó ante el incremento de estafas. "Hemos decidido eliminar nuestro grupo para evitar confusiones y proteger nuestra comunidad", indica una parte de la publicación.

(Foto: BTS_Perú/ Instagram)

Además, solicitaron a sus seguidores a denunciar a las personas que están ofreciendo "reservar", "precios" o "info" de las entradas de BTS en Perú, ya que son personas inescrupulosas que solo quieren lugrar con la desesperación de las AMRYS.

"No apoyes a estafadores ni revendedores. Tu coducta nos afecta a todos y pone en riesto la seguridad de otros fans", precisa el mensaje del fanpage de BTS_Perú. Asimismo, indicaron que se creará una comunidad con registro obligatorio para ingresar.

Las personas que participen en grupos de reventa o estafa serán bloqueadas y no podrán unirse a los grupos oficiales de BTS, porque representan un riesgo para el resto de fans.