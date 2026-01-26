BTS en Perú: ARMYS realizan importante comunicado previo a los dos conciertos

El fanpage de BTS en Perú tomaron una importante medida previo a los dos conciertos de la banda surcoreana.
El anuncio de dos concierto de BTS en Perú generó diversas reacciones entre las ARMYS, quienes no quieren quedarse sin ver a sus idolos. Ante esta situación el fanpage oficial de la banda surcoreana realizó un importante anuncio en su cuenta de Instagram.
PUEDES VER: BTS en Perú: ¿quiénes podrían ser los teloneros en sus dos conciertos?
Fanpage oficial de BTS eliminó su grupo de WhatsApp oficial
De acuerdo al comunicado emitido en Instagram, BTS_Perú decidió eliminar oficialmente el único grupo de WhatsApp oficial. Esta medida se tomó ante el incremento de estafas. "Hemos decidido eliminar nuestro grupo para evitar confusiones y proteger nuestra comunidad", indica una parte de la publicación.
(Foto: BTS_Perú/ Instagram)
PUEDES VER: Las guerreras K-pop hizo historia al obtener 2 nominaciones en los Oscar 2026
Además, solicitaron a sus seguidores a denunciar a las personas que están ofreciendo "reservar", "precios" o "info" de las entradas de BTS en Perú, ya que son personas inescrupulosas que solo quieren lugrar con la desesperación de las AMRYS.
"No apoyes a estafadores ni revendedores. Tu coducta nos afecta a todos y pone en riesto la seguridad de otros fans", precisa el mensaje del fanpage de BTS_Perú. Asimismo, indicaron que se creará una comunidad con registro obligatorio para ingresar.
Las personas que participen en grupos de reventa o estafa serán bloqueadas y no podrán unirse a los grupos oficiales de BTS, porque representan un riesgo para el resto de fans.
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!