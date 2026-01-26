BTS en Perú: ¿quiénes podrían ser los teloneros en sus dos conciertos?

BTS anunció dos conciertos en Perú y ARMYS buscan conocer quiénes serán los teloneros. (Foto: BTS Perú/ Facebook)

Los conciertos de BTS en Perú han generado gran expectativa entre las ARMYS, quienes buscan conocer quiénes serían los teloneros de las presentaciones.

Corría el año 2013 cuando desde Corea del Sur se anunció la formación de BTS, una banda que con el tiempo alcanzó fama mundial. Doce años después, el grupo confirma su regreso a los escenarios con la gira 'Arirang', generando expectativa en Perú.

BTS en Perú: ¿Qué artista sería el telonero del concierto?

Este tour marca el reencuentro de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook. La noticia ha sido celebrada por millones de fans, en especial por el ARMY peruano.

De acuerdo con la información oficial de 'Bighit Music', BTS ofrecerá dos conciertos en Lima los días 8 y 9 de octubre de 2026. Ambos espectáculos contarían con artistas invitados que abrirán los shows como teloneros.

(Foto: BTS Perú/ Facebook)

En redes sociales, los seguidores del grupo ya vienen mencionando a posibles artistas peruanos que podrían participar. Entre los nombres más comentados están Lenin Tamayo, Qorianka, Santos Bravos y Renata Flores.

Además, Milena Wharton y Kayfex también suenan como opciones para acompañar a BTS en Lima. Su popularidad y vínculo con el K-pop los perfilan como posibles teloneros del evento.