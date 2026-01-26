En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

BTS en Perú: ¿quiénes podrían ser los teloneros en sus dos conciertos?

Lunes, 26 de enero de 2026 11:51

BTS anunció dos conciertos en Perú y ARMYS buscan conocer quiénes serán los teloneros. (Foto: BTS Perú/ Facebook)

Los conciertos de BTS en Perú han generado gran expectativa entre las ARMYS, quienes buscan conocer quiénes serían los teloneros de las presentaciones.

Corría el año 2013 cuando desde Corea del Sur se anunció la formación de BTS, una banda que con el tiempo alcanzó fama mundial. Doce años después, el grupo confirma su regreso a los escenarios con la gira 'Arirang', generando expectativa en Perú.

PUEDES VER: ¿Taylor Swift canceló su boda con Travis Kelce? Esto se sabe

BTS en Perú: ¿Qué artista sería el telonero del concierto?

Este tour marca el reencuentro de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jung Kook. La noticia ha sido celebrada por millones de fans, en especial por el ARMY peruano.

De acuerdo con la información oficial de 'Bighit Music', BTS ofrecerá dos conciertos en Lima los días 8 y 9 de octubre de 2026. Ambos espectáculos contarían con artistas invitados que abrirán los shows como teloneros.

(Foto: BTS Perú/ Facebook)

PUEDES VER: Las guerreras K-pop hizo historia al obtener 2 nominaciones en los Oscar 2026

En redes sociales, los seguidores del grupo ya vienen mencionando a posibles artistas peruanos que podrían participar. Entre los nombres más comentados están Lenin Tamayo, Qorianka, Santos Bravos y Renata Flores.

Además, Milena Wharton y Kayfex también suenan como opciones para acompañar a BTS en Lima. Su popularidad y vínculo con el K-pop los perfilan como posibles teloneros del evento.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Música

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios