En Vivo

1:00pm - 4:00pm
'Sisoi' con Karina Betancourt
escuchar en vivo

Search

¿Taylor Swift canceló su boda con Travis Kelce? Esto se sabe

Jueves, 22 de enero de 2026 09:35

Taylor Swift y Travis Kelce posponen su matrimonio por salud mental del deportista. (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

Taylor Swift y Travis Kelce no están atravesando un buen momento en su relación y tomaron una importante decisión sobre su boda.

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores luego de conocerse que decidió poner en 'pausa' su boda con Travis Kelce. Al parecer, la decisión estaría relacionada con el apoyo emocional que la cantante quiere darle a su pareja en un momento complicado que viene atravesando.

PUEDES VER: BTS: Jungkook revela lo que realmente prioriza en el escenario y lo que deja de lado

¿Taylor Swift y Travis Kelce ya no se casarán?

De acuerdo con medios internacionales, la pareja sí se casará, pero por ahora han postergado sus planes de matrimonio debido a la mala racha del equipo de Travis, los Chiefs. Esta situación habría afectado de manera directa al deportista, quien se siente "un poco derrotado" tras la eliminación de su equipo en los playoffs. El resultado generó que el deportista buscara retirarse de la NFL.

Este difícil momento profesional habría impactado en la relación, por lo que Taylor habría preferido no presionarlo con los temas de la boda. Según una fuente cercana a la artista, la cantante está priorizando el bienestar emocional de su novio antes de tomar cualquier decisión importante.

(Foto: Taylor Swift/ Instagram)

PUEDES VER: Louis Tomlinson reconoció que sintió “envidia” cuando BTS rompía los récords de One Direction

"Taylor está enfocada en mejorar el estado de ánimo de Travis pasando más tiempo con él. Ella quiere que él se concentre en la boda después de que tome la decisión sobre su carrera, porque sabe lo importante que es esto para él", reveló el informante a 'Page Six'.

Esta sería la primera vez que Taylor Swift y Travis Kelce atraviesan juntos una etapa de incertidumbre profesional de manera pública. Sin embargo, personas cercanas a la cantante aseguran que ella se mantiene tranquila y en paz, porque está enfocada en acompañar a su pareja y priorizar su bienestar emocional.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Música

Programación

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

  • 'After'

    5:00pm - 8:00pm

    ¡'After', la mejor forma de terminar tu día! Después del colegio, la universidad o el trabajo, 'After' te acompaña con la mejor música en inglés y las noticias más importantes de tus artistas favoritos. ¡Engánchate y disfruta del soundtrack perfecto para tu tarde! De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios