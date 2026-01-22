¿Taylor Swift canceló su boda con Travis Kelce? Esto se sabe

Taylor Swift y Travis Kelce posponen su matrimonio por salud mental del deportista. (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

Taylor Swift y Travis Kelce no están atravesando un buen momento en su relación y tomaron una importante decisión sobre su boda.

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores luego de conocerse que decidió poner en 'pausa' su boda con Travis Kelce. Al parecer, la decisión estaría relacionada con el apoyo emocional que la cantante quiere darle a su pareja en un momento complicado que viene atravesando.

¿Taylor Swift y Travis Kelce ya no se casarán?

De acuerdo con medios internacionales, la pareja sí se casará, pero por ahora han postergado sus planes de matrimonio debido a la mala racha del equipo de Travis, los Chiefs. Esta situación habría afectado de manera directa al deportista, quien se siente "un poco derrotado" tras la eliminación de su equipo en los playoffs. El resultado generó que el deportista buscara retirarse de la NFL.

Este difícil momento profesional habría impactado en la relación, por lo que Taylor habría preferido no presionarlo con los temas de la boda. Según una fuente cercana a la artista, la cantante está priorizando el bienestar emocional de su novio antes de tomar cualquier decisión importante.

"Taylor está enfocada en mejorar el estado de ánimo de Travis pasando más tiempo con él. Ella quiere que él se concentre en la boda después de que tome la decisión sobre su carrera, porque sabe lo importante que es esto para él", reveló el informante a 'Page Six'.

Esta sería la primera vez que Taylor Swift y Travis Kelce atraviesan juntos una etapa de incertidumbre profesional de manera pública. Sin embargo, personas cercanas a la cantante aseguran que ella se mantiene tranquila y en paz, porque está enfocada en acompañar a su pareja y priorizar su bienestar emocional.