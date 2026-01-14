BTS en Perú: revelan cómo sería el impresionante escenario para sus conciertos en Lima

BTS llegará a Lima con dos presentaciones para octubre. Foto: Instagram

La emoción por la llegada de BTS al Perú continúa tras darse a conocer los detalles del escenario que la banda de k-pop utilizará para sus shows.

El anuncio de los conciertos de BTS en Perú ha generado una enorme emoción entre sus fans, quienes aún no pueden creer que tendrán la oportunidad de ver a la agrupación en vivo. Y las novedades no se detienen, ya que tras confirmarse las fechas del World Tour, que contará con 79 shows en 34 ciudades, incluida Lima, ahora se han revelado las primeras imágenes de lo que sería el escenario.

BTS utilizará un impresionante escenario 360

Estas primeras referencias provienen de los mapas de los conciertos programados en Corea del Sur y Estados Unidos, donde las plataformas de venta de entradas ya muestran el diseño del recinto. Todo indica que BTS contará con un escenario en formato 360, con cuatro pasarelas que se extienden hacia los extremos del estadio formando una X.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el escenario ocuparía gran parte de la zona de pista, permitiendo que el público tenga una buena vista desde distintos ángulos. Esto también aumentaría las posibilidades de que los fans puedan ver a los integrantes más de cerca, sin importar la ubicación de sus asientos.

Por ahora, estas imágenes solo sirven como una referencia, ya que el mapa oficial para el concierto en Perú aún no ha sido publicado. Aunque se espera que el escenario sea similar en todas las ciudades del tour, los ARMY peruanos mantienen cierta preocupación por posibles cambios debido a las características del Estadio Nacional.



(Fuente:'X')

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Lima?

Según lo confirmado, BTS llegará a Lima con dos presentaciones programadas para los días 9 y 10 de octubre. Ambos conciertos se realizarán en el Estadio Nacional, uno de los recintos más importantes del país y escenario de grandes eventos internacionales.

Con este anuncio, Perú se suma a la lista de países incluidos en la nueva gira de BTS, consolidándose como una plaza clave para los grandes espectáculos musicales. ARMY ya cuenta los días para vivir uno de los eventos más esperados del año.