BTS estaría preparando una gira mundial de 65 conciertos: ¿llegarán a Latinoamérica?

El servicio militar obligatorio en Corea del Sur marcó una etapa importante para BTS. Foto: Instagram

El grupo surcoreano BTS retomará sus actividades tras una pausa por el servicio militar de sus integrantes.

La exitosa agrupación de k-pop BTS podría estar preparando uno de los regresos más esperados por sus seguidores. Según un reporte de Bloomberg, el grupo planea realizar una gira mundial con alrededor de 65 conciertos durante el año 2026. Esta sería su primera gran gira global después de que todos los miembros finalizaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

¿BTS llegará a Latinoamérica?

De acuerdo con las fuentes mencionadas por Bloomberg, el tour incluiría más de 30 fechas en América del Norte, además de presentaciones en Asia, Europa y América Latina. De concretarse, se convertiría en la gira más grande y ambiciosa de BTS, superando a tours anteriores como “Love Yourself: Speak Yourself” (2019) y el “Map of the Soul Tour”, que finalmente no se realizó debido a la pandemia.

Este regreso también significaría el primer proyecto conjunto de los siete integrantes desde 2022. En ese año, ofrecieron los conciertos 'Permission to Dance On Stage' en Las Vegas, antes de centrarse en sus actividades individuales y cumplir con su enlistamiento militar, lo que marcó una pausa en sus presentaciones como grupo.

Las mismas fuentes señalan que los miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ya estarían conversando con su agencia HYBE para organizar la parte creativa y logística del tour. Se espera que la gira incluya una producción escénica renovada, con tecnología avanzada en iluminación, pantallas gigantes y experiencias inmersivas, elementos que han sido parte del sello visual de sus espectáculos en vivo.



(Foto: Instagram)

PUEDES VER: Alejandro Aramburú es el primer peruano en debutar con HYBE en la boyband latina Santos Bravos

El regreso de BTS tras el servicio militar

El servicio militar obligatorio en Corea del Sur marcó una etapa importante para BTS. Jin fue el primero en ingresar en diciembre de 2022, y después se sumaron J-Hope, RM, V, Jimin y Jung Kook. El último en terminar fue Suga, quien completó sus responsabilidades mediante un servicio alternativo debido a una lesión, finalizando en junio de 2024. Este periodo significó una pausa prolongada en las actividades grupales.

Tras el regreso de los siete miembros a la vida civil, HYBE confirmó que BTS retomará sus actividades como grupo completo en 2026. Según información interna de la compañía, la banda ya estaría trabajando en un nuevo álbum de estudio, cuyo lanzamiento estaría previsto para finales de marzo de ese mismo año, marcando el esperado regreso a los escenarios y a la música juntos.