BTS: Jungkook revela lo que realmente prioriza en el escenario y lo que deja de lado

Jungkook de BTS dijo que intenta no sentirse dominado por los nervios. Foto: Instagram

Tras varios meses lejos de los medios, Jungkook hizo su aparición en una reciente entrevista en donde ha confesado detalles que ha sorprendido a sus fans.

Rolling Stone Japón sorprendió a los fans al publicar un breve video de entrevista con Jungkook, integrante de BTS, a través de su cuenta oficial de Instagram. En el clip, el cantante habló de forma sincera sobre cómo se siente antes de salir al escenario y qué es lo que realmente prioriza durante sus presentaciones.

Jungkook de BTS dijo que intenta no sentirse dominado por los nervios

Durante la conversación, Jungkook confesó que los nervios siempre están presentes antes de cada show. “Claro que es natural sentirse nervioso”, comentó. Sin embargo, dejó en claro que intenta no dejarse dominar por esa sensación y enfocarse en algo mucho más importante: disfrutar el momento al máximo frente al público.

El artista explicó que, incluso si ocurre algún error durante la presentación, prefiere no darle demasiada importancia. “Ya sea que cometa un error, me tropiece en el escenario o pierda una nota, trato de dejar todo eso de lado y pensar: ‘Simplemente disfrutemos esto’”, señaló, destacando que su objetivo es vivir la actuación sin miedo.

Jungkook afirmó que más le importa cantar y bailar en el escenario

Jungkook también reveló que, a diferencia de otros artistas, filtra de manera consciente varios aspectos en los que muchos suelen concentrarse. “Algunos artistas prestan mucha atención a su apariencia: expresiones faciales, incluso a cosas como el aroma”, explicó, dejando ver que su enfoque es mucho más simple y directo.

Sobre su estilo personal en el escenario, el cantante fue honesto al decir: “No soy muy bueno haciendo varias cosas a la vez, así que las únicas dos cosas que personalmente me importan son cantar y bailar”. Para Jungkook, todo lo demás pasa a un segundo plano cuando se trata de una presentación en vivo.

Finalmente, el integrante de BTS remarcó que lo más valioso para él es la calidad del show. “No me preocupo mucho por nada más. Aunque mi expresión facial parezca extraña, solo soy yo cantando”, afirmó. Y agregó: “La gente viene a ver, y como artista y cantante, creo que la calidad debe ser buena. Eso es lo que más valoro”, dejando claro su compromiso con el público y su pasión por el escenario.