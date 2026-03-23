Justin Bieber y Usher habrían tenido una fuerte pelea en fiesta de Beyoncé

Existen rumores de que Justin Bieber se habría peleado con Usher. (Foto: Justin Bieber - Usher/ Instagram)

Medios internacionales indicaron que Justin Bieber y Usher habrían tenido una fuerte pelea frente a otros famosos.

Una nueva polémica rodea a Justin Bieber y Usher, luego de que se rumorara una pelea durante la exclusiva after-party de los premios Oscar que fue organizada por Beyoncé y Jay-Z. El incidente fue revelado por TMZ y rápidamente captó la atención de los medios.

Justin Bieber y Usher habrían tenido una fuerte pelea

Según la información difundida, ambos artistas habrían protagonizado un acalorado intercambio de palabras. Sin embargo, los detalles aún no están del todo claros, ya que existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido y no se ha confirmado si hubo algún tipo de enfrentamiento físico.

El cantante canadiense asistió a la fiesta acompañado de su esposa, Hailey Bieber. La celebración tuvo lugar en el exclusivo Chateau Marmont, donde se reunieron diversas figuras del entretenimiento tras la ceremonia.

Entre los asistentes destacaron celebridades como Taylor Swift, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Emma Stone y Vin Diesel, lo que habría hecho que el momento fuera presenciado por varias personas.

De acuerdo con TMZ, la discusión habría comenzado cuando Usher se acercó a Justin Bieber con una actitud intensa, lo que desencadenó un intercambio verbal acalorado entre ambos. Testigos cercanos al intérprete canadiense aseguraron que, pese a la tensión, no hubo contacto físico.

(Foto: Justin Bieber/ Instagram)

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la discusión y tampoco se ha obtenido una versión oficial por parte del equipo de Usher. Lo que sí se ha confirmado es que el incidente no pasó a mayores, aunque ha vuelto a poner bajo la lupa la relación entre ambos artistas.