RM, líder de BTS, sufrió una grave lesión: ¿se ausentará del esperado concierto?

RM de BTS sufrió una lesión en el tobillo y no podrá bailar en el esperado concierto. (Foto: BTS)

Un comunicado oficial confirmó que RM, líder de BTS, se lesionó durante una práctica para el concierto 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG'.

El líder de BTS, RM, sufrió una lesión en el tobillo a pocos días del esperado concierto de regreso del grupo, 'BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG'. El evento se realizará este sábado 21 de marzo en la histórica plaza de Gwanghwamun, en Seúl, generando gran expectativa entre millones de fans.

RM, líder de BTS, sufrió una grave lesión

La noticia fue confirmada por BigHit Music mediante un comunicado oficial, el cual sorprendió al público poco después del lanzamiento del nuevo álbum del grupo. La empresa explicó que el incidente ocurrió durante los ensayos previos al espectáculo.

Según el reporte, RM se lesionó el pasado 19 de marzo mientras practicaba. Tras ello, fue trasladado de inmediato a un hospital, donde los médicos diagnosticaron un esguince del navicular accesorio, un desgarro parcial de ligamento y una contusión del astrágalo, lesiones que requieren reposo y cuidado.

Como parte del tratamiento, el artista deberá usar yeso y limitar sus movimientos durante al menos dos semanas. Ante esta situación, la agencia decidió priorizar su salud, aunque confirmó que el cantante sí estará presente en el evento, pero con una participación reducida en las coreografías.

A través de una transmisión en vivo en la plataforma Weverse, RM se dirigió a sus seguidores para explicar lo ocurrido. "Tengo que decir algo un poco triste… me lesioné el tobillo. Practiqué mucho el baile, pero ahora no puedo hacer la coreografía como quisiera", comentó el artista.

(Foto: BTS)

Pese a la preocupación, RM llevó tranquilidad a sus fans y aseguró que dará lo mejor de sí en el escenario. "Estaré ahí para verlos, cantaré y animaré a todos. No es algo grave, así que espero que esperen con ilusión la presentación", expresó.