BTS renovó su lightstick oficial: así luce la Army Bomb Ver.4

BTS vendrá al Perú por primera vez en octubre. Foto: Instagram

La expectativa aumenta entre ARMY tras el anuncio de BTS sobre su nueva Army Bomb.

¡Es oficial! El pasado miércoles 4 de febrero de 2026, BTS junto a su sello HYBE anunciaron el lanzamiento de la Army Bomb Version 4, la nueva versión de su icónico lightstick. Este accesorio acompañará al fandom ARMY durante la próxima gira mundial del grupo y el estreno de su esperado álbum Arirang.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de BTS. Según lo informado, esta nueva Army Bomb llega con importantes mejoras, como una conectividad inalámbrica más estable, una gama de colores más amplia y una mejor sincronización con los shows en vivo, prometiendo una experiencia visual renovada en los conciertos.

¿Cuáles son las características de la Army Bomb Ver.4 de BTS?

De acuerdo con el comunicado, desde el anuncio y hasta el concierto 'ARIRANG' en Las Vegas, programado para el 28 de mayo de 2026, el sistema inalámbrico seguirá siendo compatible con los modelos VER.3, SE y VER.4. Sin embargo, esta etapa será solo temporal.

HYBE detalló que, a partir del concierto en Busan, el 12 de junio de 2026, el control inalámbrico funcionará únicamente con la BTS Official Light Stick VER.4. Con esta decisión, la compañía marca el inicio definitivo de una nueva generación del lightstick oficial del grupo.

Además, la empresa resaltó que los conciertos compatibles solo con la VER.4 ofrecerán efectos visuales más variados y dinámicos. Gracias a esta actualización, la sincronización con el escenario será más precisa, creando un espectáculo de luces mucho más inmersivo para el público.



(Foto: TikTok)

¿Cuándo saldrá a la venta la Army Bomb Ver.4 de BTS?

Sobre la venta, HYBE informó que todos los detalles para adquirir la BTS Official Light Stick VER.4 serán anunciados por separado en la tienda oficial de Weverse. Este aviso se publicará el viernes 6 de febrero de 2026 a las 11:00 a.m., generando aún más expectativa entre los fans que esperan acompañar a BTS en su regreso a los escenarios.