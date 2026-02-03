BTS transmitirá EN VIVO su regreso a los escenarios: ¿cuándo, dónde ver y a qué hora?

El primer concierto de BTS será transmitido por Netflix en abril. (Foto: Billboard)

Las ARMYS podrán disfrutar del primer concierto de BTS en vivo. Conoce AQUÍ todos los detalles de la transmisión.

BTS anunció oficialmente su gira internacional, que contará con un total de 79 fechas alrededor del mundo. El anuncio llegó luego de que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook culminaran su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, marcando así el regreso completo del grupo a los escenarios tras varios años de pausa.

Uno de los conciertos más esperados de esta gira será el que se realizará en la histórica plaza de Gwanghwamun, en Seúl, un escenario simbólico para el país y para la trayectoria de la banda.

BTS: ¿Dónde y cuándo ver el concierto EN VIVO?

Este show será muy especial para las ARMYS, ya que celebrará el lanzamiento del quinto álbum de estudio de BTS y será transmitido en vivo por la plataforma de Netflix el sábado 21 de marzo del 2026.

Según informó la plataforma de streaming, esta transmisión forma parte de una colaboración exclusiva con HYBE, la compañía discográfica detrás del fenómeno global que representa BTS. Además, el concierto marcará la primera presentación en vivo del grupo desde 2022, año en el que anunciaron una pausa temporal para cumplir con sus compromisos personales y profesionales, incluyendo el servicio militar.

"BTS: The Comeback Live: ARIRANG" es el primer concierto en directo que transmitirá Netflix desde Corea del Sur con alcance global. Esta noticia generó una gran alegría entre los seguidores de la banda surcoreana.

La plataforma de streaming también anunció el estreno del documental "BTS: El regreso", previsto para el 27 de marzo de 2026. Dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine y HYBE, el largometraje mostrará material exclusivo del proceso creativo del nuevo álbum y del retorno de la banda a los escenarios.

Horario de estreno de "BTS: El regreso" en Latinoamérica

México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 5:00 horas

Colombia, Perú, Panamá y Cuba: 6:00 horas

Venezuela: 6:30 horas

Puerto Rico: 7:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 8:00 horas