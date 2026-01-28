'Las guerreras K-pop": Ejae, la voz principal de 'Golden' publicó fotos de su compromiso

Ejae se comprometió y mostró tiernas fotos del momento. (Foto: Ejae/ Instagram)

La voz de la popular 'Rumi' de 'Las guerreras K-pop' se comprometió con el productor musical Sam Kim.

Ejae, nominada al Grammy y una de las figuras detrás del fenómeno 'Las guerreras K-pop', sorprendió a sus seguidores al revelar detalles inéditos de su compromiso. La artista atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera y de su vida personal, porque se está consolidando como una de las voces más destacadas del panorama musical actual.

'Las guerreras K-pop': Ejae se comprometió con Sam Kim

Mientras que 'Golden', la canción que interpreta en 'Las guerreras K-pop', se perfila como una de las favoritas en la temporada de premios, Ejae decidió compartir una noticia igual de significativa: su compromiso con el productor musical Sam Kim. Hasta ahora, la cantante había mantenido su vida privada alejada de la exposición mediática.

Sin embargo, este lunes rompió esa reserva al publicar por primera vez imágenes íntimas de su pedida de mano. A través de sus redes sociales, Ejae mostró una faceta poco conocida y rápidamente conmovió a sus seguidores.

La foto que captó la atención de las seguidoras de 'Las guerrera K-pop' fue la de Sam Kim arrodillado sobre el césped mientras le entrega el anillo de compromiso a Ejae, quien está sorprendida y vestida con un conjunto negro.

(Foto: Ejae / Instagram)

Entre las instantáneas públicadas en Instagram, se puede ver una torta con un mensaje inspirado en Harry Potter. "Hapee engajmint Sam+Ejay (Feliz compromiso Sam+Ejae)", es el mensaje que lleva el pastel.