Justin Bieber mostró su enorme tatuaje del rostro de su esposa Hailey en los Grammy 2026

Justin Bieber mostró que tiene un tatuaje con el rostro de su esposa Hailey. (Foto: MTV)

¡Más enamorado que nunca! Justin Bieber mostró por primera vez el tatuaje que se hizo en honor a su esposa Hailey.

Durante la nueva edición de los Grammy, Justin Bieber tuvo una destacada aparición en la gala, generando gran expectativa entre el público que esperaba verlo nuevamente sobre el escenario tras varios años de usencia.

Justin Bieber se tatuó el rostro de Hailey Biebe

El artista no solo desfiló por la alfombra roja, sino que también ofreció una presentación en vivo que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Justin Bieber sorprendió al salir al escenario sin camisa, usando únicamente un short y una guitarra, apostando por una puesta en escena sencilla, pero impactante.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans fue el tatuaje que el cantante dejó al descubierto en su espalda, inspirado en su esposa, Hailey Bieber, quien se mostró visiblemente emocionada frente a las cámaras.

(FOTO: HBO/ Haile - Instagram)

El tatuaje retrata el rostro de la modelo y madre de su hijo, y con este gesto, Justin Bieber reafirmó su amor por Hailey, dejando atrás los rumores sobre una posible separación.