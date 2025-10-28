¿Chris Martin y Sophie Turner tienen una relación amorosa? Esto se sabe

Sophie Turner siempre ha sido fan de Coldplay. Foto: Instagram

La actriz británica y el líder de Coldplay fueron vistos juntos en Londres. Te contamos más detalles.

La actriz Sophie Turner, conocida mundialmente por su papel en Game of Thrones, y el cantante Chris Martin, líder de Coldplay, habrían iniciado un nuevo romance. Según informó el medio británico Daily Mail, ambos fueron vistos en una “cita secreta” en un exclusivo club nocturno de Londres, poco después de que Turner terminara su relación con Peregrine “Perry” Pearson. Por su parte, Martin también estaría soltero tras su ruptura con Dakota Johnson en junio pasado.

Chris Martin y Sophie Turner fueron vistos en una cita secreta

De acuerdo con Daily Mail, Sophie, de 29 años, habría coincidido con Chris, de 48, durante el verano europeo en la capital inglesa. El músico se encontraba allí por una serie de conciertos en el estadio Wembley, como parte de la gira mundial ‘Music Of The Spheres’, lo que habría facilitado el encuentro entre ambos artistas.

Mientras tanto, Turner acababa de cerrar su historia con Pearson, con quien mantuvo una relación de casi dos años. Según fuentes cercanas, la separación se produjo después de una discusión pública en un evento social de la alta sociedad británica, lo que marcó el final de su romance.

Cabe recordar que Sophie Turner siempre ha sido fan de Coldplay y de su vocalista. Años atrás, la actriz se mostró emocionada al recibir un saludo de cumpleaños de Chris Martin, un detalle especial que fue organizado por su entonces esposo, Joe Jonas, para sorprenderla en una fecha especial.



(Foto: Hola)

PUEDES VER: Alejandro Aramburú es el primer peruano en debutar con HYBE en la boyband latina Santos Bravos

Los pasados amorosos de Chris Martín y Sophie Turner

Tanto Sophie Turner como Chris Martin vienen de mantener relaciones sentimentales largas y muy mediáticas. La actriz se casó en 2019 con el músico Joe Jonas, con quien tuvo dos hijas: Willa, de cuatro años, y Delphine, de dos. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin en septiembre de 2024, cuando el integrante de los Jonas Brothers presentó la solicitud de divorcio. Tiempo después, Sophie inició un romance con Peregrine “Perry” Pearson, aunque la relación terminó hace poco.

En el caso de Chris Martin, el líder de Coldplay estuvo casado con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien tuvo dos hijos, Apple y Moses, de 21 y 19 años respectivamente. Tras su separación en 2015, el cantante comenzó una relación con Dakota Johnson en 2017. La pareja incluso llegó a comprometerse en secreto, pero finalmente su historia de amor llegó a su fin a mediados de 2025.