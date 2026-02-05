Zayn Malik en Perú: ¿cuándo será el concierto y qué día inicia la venta de entradas?

El concierto de Zayn Malik será el 14 de octubre en Costa 21. (Foto: Zayn Malik/ Instagram)

Conoce AQUÍ todos los detalles del concierto de Zayn Malik, exintegrante de One Direction.

Zayn Malik regresa a Latinoamérica. El artista británico, exintegrante de One Direction, incluyó a la capital peruana como una de las paradas de "The KONNAKOL Tour", gira mundial que acompaña el lanzamiento de su próximo álbum.

Zayn Malik en Perú: ¿cuándo será su concierto?

El concierto de Zayn Malik será el 14 de octubre en Costa 21. Este anuncio no solo entusiasma a sus seguidores, sino que también refuerza la presencia del Perú dentro de las rutas de espectáculos de gran escala.

La compra de entradas iniciará con la preventa Zayn VIP Key, disponible del martes 10 al 12 de febrero, continuará con una preventa exclusiva para clientes BBVA entre el miércoles 11 y el jueves 12, y culminará con la venta general, que se abrirá el viernes 13 de febrero a partir de las 10:00 a. m.

(Foto: Zayn/ Instagram)

"The KONNAKOL Tour" se perfila como el despliegue más ambicioso de Zayn desde que inició su camino como solista. La gira contempla alrededor de 31 fechas en todo el mundo y representa la primera vez que el artista lidera presentaciones en arenas y grandes recintos en regiones como Norteamérica, Sudamérica, México y el Reino Unido.

Sus presentaciones comenzarán el 12 de mayo en Manchester, ciudad fundamental en la trayectoria personal y artística del cantante, y avanzará por escenarios de alto perfil en ciudades como Londres, Los Ángeles, Ciudad de México y São Paulo.