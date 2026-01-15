Conciertos en Perú 2026: estos los artistas y bandas de música inglés que nos visitarán durante este año

BTS llegará al Perú para hacer historia. Foto: Instagram

Este año 2026 promete ser el mejor en conciertos para los fans de la música en inglés y el k-pop.

El 2026 promete ser un año lleno de energía y emoción en los escenarios del Perú. Si disfrutas vivir la música en vivo, corear tus canciones favoritas y sentir la vibra del público, esta temporada será imperdible. Reconocidos artistas y bandas internacionales llegarán para encender la fiesta con sus grandes éxitos, así que ve marcando las fechas en tu agenda, porque los conciertos que se vienen darán mucho de qué hablar.

Artistas y bandas que llegan con todo en este 2026

Doja Cat llegará al Perú para encender el escenario el 13 de febrero, en un show que promete ritmo, actitud y mucha energía. La artista estadounidense, conocida por sus hits virales y su estilo único que mezcla pop, rap y R&B, hará cantar y bailar a sus fans con lo mejor de su repertorio en el Arena 1.

Ed Sheeran se presentará el 20 de mayo en un concierto que promete ser una noche cargada de emoción y grandes canciones. El cantautor británico llegará para conquistar a todos sus fans en el Estadio Nacional.



(Foto: Instagram)

BTS llegará para hacer historia con dos conciertos programados para el 9 y 10 de octubre, fechas que ya generan gran expectativa entre el ARMY. La famosa banda de K-pop promete un espectáculo lleno de energía, coreografías impactantes y una puesta en escena de primer nivel, repasando sus mayores éxitos. Sin duda, serán noches inolvidables para los fans que esperan con ansias el regreso del grupo a los escenarios.

Lista completa de conciertos 2026

Debbie Gibson – 3 de febrero

Doja Cat – 13 de febrero

My Chemical Romance – 25 de enero

TV Girl – 9 de marzo

Jason Mraz – 12 de marzo

Kygo – 14 de marzo

The Killers – 23 de marzo

Interpol – 24 de marzo

Depresión Sonora – 15 de abril

Dream Theater – 20 de abril

Megadeth – 23 de abril

Mac DeMarco – 24 de abril

Korn – 5 de mayo

Ed Sheeran – 20 de mayo

BTS – 9 y 10 de octubre

Iron Maiden – 17 de octubre

Deadmau5 – 27 de noviembre.