¿Cuándo llegarán ‘Las guerreras K-pop 2’? Esto se sabe

Netflix ya dio luz verde a una secuela de Las guerreras K-pop. Foto: Xataka

Tras el gran éxito de ‘Las guerreras k-pop’, los fans de la película animada esperan con ansias la secuela.

El fenómeno de 'Las guerreras K-pop' atraviesa uno de sus mejores momentos. La cinta de Sony Pictures Animation producida para Netflix se perfila como una fuerte aspirante a dos Premios Oscar: Mejor película de animación y Mejor canción original gracias a su tema principal, Golden. A ello se suma que la canción se ha convertido en un himno recurrente en los Juegos Olímpicos de invierno, ampliando aún más su alcance global.

Convertida en la película más vista en la historia de Netflix, Las guerreras k-pop ha superado la pantalla para transformarse en un fenómeno cultural de gran escala. Prueba de ello es la expansión de su universo con una ola de productos oficiales que llegarán a lo largo del año, incluyendo sets de LEGO y muñecas de Mattel, pensados para fans de todas las edades.

‘Las guerreras K-pop 2’ llegará en 2029

Como era de esperarse tras este rotundo éxito, Netflix ya dio luz verde a una secuela de Las guerreras K-pop. Aunque su estreno está previsto para 2029, una fecha que puede parecer distante para el público, es un plazo habitual dentro de la industria de la animación, donde los procesos creativos requieren varios años de desarrollo.

Actualmente, los directores Chris Appelhans y Maggie Kang ya se encuentran trabajando en la continuación de la historia. Sin embargo, todavía deben atender los compromisos derivados del impacto de la primera película, especialmente su recorrido por la temporada de premios, que sigue manteniendo a Las guerreras k-pop en el centro de la conversación internacional.



(Foto: Instagram)

Directores de ‘Las guerreras del k-pop’ ya sienten la presión

En una reciente entrevista con Deadline, realizada tras las dos nominaciones al Oscar de Las guerreras k-pop, Maggie Kang y Chris Appelhans reconocieron que los primeros pasos de la secuela avanzan en paralelo con los compromisos que aún arrastra el éxito de la primera entrega. Ambos señalaron que la sensación es similar a la de las HUNTR/X, aunque sin llegar todavía a su recordado momento de “¡Sofá! ¡Sofá! ¡Sofá!”.

“A veces bromeamos diciendo que parece que todavía estamos trabajando en la primera película. Hay que pensar en muchas cosas más allá de lo que hay en la primera para hacer la secuela. Tienes que pensar en todas las historias de fondo y crear ese mundo entero para poder contar esa parte de él”, explicaron. Sobre la presión, Kang añadió: “En cuanto a la presión, nos esforzamos muchísimo para la primera película. Y en lo personal, no veo a mucha gente como yo [directoras asiáticas] conseguir este puesto. Así que pensé: ‘No voy a arruinarlo. Puede que esto sea lo único que haga en mi carrera. Así que voy a darlo todo’”.